Bangladeş'teki uyuşturucu operasyonları

Bangladeş'te uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde bir aydır düzenlenen operasyonlar sırasında çıkan çatışmalarda ölenlerin sayısı 122'ye yükseldi.

Bdnews24''ün haberine göre, son 24 saatte yapılan operasyonlar sırasında güvenlik güçleri ile uyuşturucu satıcıları arasında çıkan çatışmalarda 12 kişi daha öldü.

Operasyonlarda şimdiye kadar 122 kişinin öldüğü belirtildi.

Bazı ölümlere rakip gruplar arasında çıkan çatışmaların yol açtığını kaydedildi.

Operasyonlarda 12 bin kişinin gözaltına alındığını açıklanmıştı.

Gözaltına alındıktan sonra özel mahkemelerde yargılanan uyuşturucu satıcılarının büyük bölümüne 7 gün ila 6 ay hapis cezası verildiği belirtilmişti.

İnsan hakları örgütleri, operasyonlardaki ölümleri yargısız infaz olarak nitelendiriyor. Ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi de uyuşturucu ticaretinin kontrol altına alınması adına birçok üst düzey yetkilinin ve aktivistin güvenlik güçlerinin hedefinde olduğunu savunuyor.

Bangladeşli yetkililer ise iddiaları yalanlayarak uyuşturucuyla mücadelede sıfır tolerans politikası izlediklerini savunuyor.

