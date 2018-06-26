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Bangladeş'teki uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 23:30 | Son Güncelleme

Operasyonlarda 22 bin kişi gözaltına alındı, 160 kişi öldürüldü

Bangladeş'te uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde mayıstan bu yana düzenlenen operasyonlarda 22 bin kişi gözaltına alındı.

Şinhua ajansının haberine göre, İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han Kemal, ülkede uyuşturucu kaçakçılığına karşı geçen ay başlatılan operasyonlarda 22 bin kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Operasyonlarda, 160 uyuşturucu satıcısının öldürüldüğü de belirtildi.

İnsan hakları örgütleri, operasyonlardaki ölümleri "yargısız infaz" olarak nitelendiriyor.

Ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi de uyuşturucu ticaretinin kontrol altına alınması adına birçok üst düzey yetkilinin ve aktivistin güvenlik güçlerinin hedefinde olduğunu iddia ediyor.

Bangladeşli yetkililer ise iddiaları yalanlayarak, uyuşturucuyla mücadelede sıfır tolerans politikası izlediklerini savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bangladeş uyuşturucu ile mücadele

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