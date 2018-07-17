Bangladeş'teki uyuşturucu operasyonları

Bangladeş'te uyuşturucuyla mücadele kapsamında mayıs ayından bu yana düzenlenen operasyonlarda 25 bin kişi gözaltına alındı.

South China Morning Post gazetesindeki habere göre, yerel bir insan hakları örgütü, ülkede uyuşturucu kaçakçılığına karşı mayıs ayında başlatılan operasyonlarda 25 bin kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Operasyonlarda, 200 uyuşturucu satıcısının öldürüldüğü de belirtildi.

İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han Kemal, mayısta başlatılan operasyonların uyuşturucu kaçakçılığı kontrol altına alınana kadar devam edeceğini, öldürülenlerin en az 10 uyuşturucu ticareti vakasına karıştığını ifade etti.

İnsan hakları örgütleri, operasyonlardaki ölümleri "yargısız infaz" olarak nitelendiriyor.

Ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi de uyuşturucu ticaretinin kontrol altına alınması adına birçok üst düzey yetkilinin ve aktivistin güvenlik güçlerinin hedefinde olduğunu iddia ediyor.

Bangladeşli yetkililer ise iddiaları yalanlayarak, uyuşturucuyla mücadelede sıfır tolerans politikası izlediklerini savunuyor.

