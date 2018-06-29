Bank Asya hissedarlarının FETÖ davasında ara karar

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans ayağı kapsamında, Bank Asya'nın ticari ve idari karar alma, yönetim kurulunu belirleme, oy ve itiraz hakkına sahip A grubu hissedarı 24'ü tutuklu 3'ü firari 62 sanığın, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılandığı davada, 15 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Alibey Spor Salonu'nda görülen duruşmada, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından, mahkeme heyeti talepleri değerlendirdi.

Daha sonra ara kararını açıklayan heyet, tutuklu sanıklar Adnan Özata, Aşır Taşkıran, Eyyup Kadıoğlu, Hakkı Coşkun, Hasan Keklik, Hasan Kurt ve Mehmet Fevzi Yücel'in mevcut delil durumu ile tutuklu kaldıkları süre ve savunmalarının alınmış olması gerekçesiyle tutuklu sanıklar Ali Gülen, Cemil Gürleroğlu, İbrahim Yöndem, İlhami Gülen, Mustafa Demir ve Sadık Gülen'in yaşları ve savunmalarının alınmış olması gerekçesiyle tahliyelerine hükmetti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Musa Korkmaz ve Yusuf Gülen'i ise dosyaya yansıyan sağlık durumlarını dikkate alarak tahliye ederken, tahliyelerine karar verilen toplamdaki 15 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve her ayın son pazar günü ikametlerine en yakın karakola giderek imza vermeleri şeklinde adli tedbir koydu.