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Bank Asya'ya para yatıran birlik yöneticilerine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 14:12 | Son Güncelleme

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrası Bank Asya'ya para yatıran 'İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği' ve birliğin alt birimi 'Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu' yöneticisi 7 kişi gözaltına aldı. Gözaltına alınan isimler arasında Zekeriya Mete de bulunuyor.

Bank Asya'ya para yatıran birlik yöneticilerine operasyon

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya, 27 Ocak 2014'te İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 3 milyon 600 bin lira, 17 Haziran 2014'te ise birliğin alt birimi olan Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu'nun 3 milyon 800 bin lira yatırdığını belirledi.

Aralarında birliğin yöneticileri ve eski yöneticilerinde bulunduğu 8 kişinin gözaltına alınması için bu saban operasyon yapıldı. 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 1 kişinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan isimler arasında Zekeriya Mete de bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Zekeriya Mete Fetullah Gülen

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
BANK ASYAYI AÇAN AKEPELİLERE TIK YOK AMA HESABI OLANLARA OPERASYON ... KENDİM YAZDIM KENDİM OYNADIM HERKEŞİ DE KANDIRDIM.. HÜLOOĞĞKKKK....
@hatamiti yuh arkadaş bank asyayı kim açtı diye herboku sorduğun google yada yotube ye yazsaydın ya yorum yapmadan önce bizde sana hüloooğğğğğğğ demeseydik çiller açtı çiller yüzümdeki değil tansu çiller akp ne zaman kuruldu ey gidi devrim yapacak nesil
İçeriden çıkartılmamalı bu hainler.........
@serdogan_07 Geri zekalı zamanında tüm Resmi Kurumlar bu Banka ile çalışıyorlardı. O zaman neredeydiniz diye sormazlarmı.
Bank asya yı kimler açmıştı onlar nerde ???
BU FETÖCÜ PARA KAYNAĞI HAİNLERİ GÖZ AÇTIRMAYACAN HAKSIZ SERVETLERİNE EL KOYACAN BU HAİNLERİN SOHBET ADI ALTINDA FETÖ ÖRGÜTÜNE PARA AKTARAN EVLERİ SOHBET YAPILAN YERLERİ TAKİP EDECEN BÜTÜN PİSLİKLER BURDAN ÇIKIYOR BU SOHBET EVLERİNDE KARARLAR ALINIYOR İMC USULÜ SONRADA VATANDAŞA AYNEN PKK GİBİ UÇAKLA HELİKOPTERLE ATEŞ AÇILIYOR VATANDAŞIMIZ ŞEHİT OLUYOR BU PARA KAYNAĞI PİSLİKLERİ İYİ TAKİP ETMEMİZ LAZIM HIRSIZ BUNLAR HER TARAFA DEVLET DAİRELERİNE SIZIYORLAR
15 temmuzdan bu yana nerdeyse sekiz ay geçti. Bunca zamandır neyi beklediniz diye sormazlarmı adama. Adamların suçlu olduğunu yenimi anladınız. Ya kaçıp gitselerdi Yunanistana alma şansımız varmıydı. Lütfen biraz ciddiyet artık. Yönettiğiniz koskoca TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ
Önce banka açılmasına izin ver,yıllarca faiz haram paralarınızı bank asyaya yatırın diye devlet eliyle propaganda yap ,kendine yakın gazeteciler 5milyon dolar kredi çekip kendine yalı alsın sonra para yatıranlar suçlu olsun.Devletin izin verdiği bankaya para yatırmak suç olamaz.Banka o parayı terör finansmanında kullanıyorsa banka suçludur para yatıran değil.Ne yani 2 gün sonra ziraat bankası terörü finanse ediyor deseler tüm emeklileri içeri mi alacaksınız.
Para yatırıldığı sırada bu banka illegal miydi? Hayır. Kanuni olarak çalışan bir bankaya para yatırdı diye birilerine suç isnat etmek çok saçma. Pekiii, bu anlayışla, yarın öbürgün mesela Yapı Kredi'ye para yatıranların suçlanmayacağının garantisi var mı??? Banka, kanunsuz işler yapıyorsa anında kapatırsın, ama kapanmadan devam ettiği süre içinde para yatırmak suç olmamalıydı.
soruya bak, bank asyayı kimler açtı, siz ya gerizekalısınız yada bizi gerizekalı zannediyorsunuz, bank asya kurulduğunda akp mi vardı salak
bu banka resmi olarak açık mı ?evet bankaya para yatırmak nasıl suç oluyor?bu ülkede adalet çalışmaya başlarsa gerçek FETO VE PKK besliyenleri nasıl yargılanacak göreceğiz
Şimşir oğlan cemaatten beslenmiş gibi bir halin var.
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