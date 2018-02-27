 Bank Asya yöneticilerine 22,5 yıla kadar hapis istemi

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) FETÖ soruşturması kapsamında Bank Asya'nın eski genel müdür ve yöneticilerinin de arasında bulunduğu 14'ü tutuklu 33 şüpheli hakkında, "Silahlı terör örgütü kurmak" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, bankanın 2011-2013 tarihleri arasında genel müdürlüğünü yapan Abdullah Çelik ve eski genel müdür yardımcısı Hakan Fatih Büyükadalı hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar, söz konusu dönemde bankada farklı birimlerde yöneticilik yapan 31 kişi hakkında ise "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.
“ÖRGÜTÜN PARASINI AKLAMAK İÇİN KURULDU"
İddianamede Bank Asya'nın, FETÖ'nün elde ettiği suç gelirlerinin aklanmasında, muhafazasında ve koordinesinde kurumsal bir yapı içerisinde yönetmek için kurulduğu ve 2011 yılına kadar bankacılık kural ve teamülleri içerisinde faaliyet gösterdiği kaydedildi.
İddianamede FETÖ/PDY'nin suç gelirlerini nasıl aklamaya çalıştığı ise, "FETÖ'nün Asya Katılım Bankasına getirdikleri yüklü miktardaki kaynağı açıklanamayan parayı, müşteriler bankada yokken hesaplarına yatırdıkları, bu şekilde yatırılan yüklü miktardaki paranın ekonomik sisteme dahil edildiği anlaşılmıştır" şeklinde anlatıldı.
Başsavcılıkça onaylanan iddianame İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
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