Bank Asya yöneticilerine yönelik FETÖ davasında 4 tahliye

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) müzahir olduğu gerekçesiyle TMSF'ye devredildikten sonra iflasına karar verilen Bank Asya'nın eski genel müdür ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 33 sanığın, ''silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği" suçlarından yargılandığı davada tutuklu 4 sanığın tahliyesine karar verildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların tümü katıldı. Duruşmada tutuklu sanıkların alfabetik sıraya göre savunmaları alındı. Savunma yapan sanıklar suçlamalarla ilgilerinin bulunmadığını ve örgütle bir bağlantılarının olmadığını savunarak, tahliye ve beraatlerini talep etti. Sanık avukatları da tahliye ve beraat verilmesi talepli savunmalar yaptı. Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ali Safi, Murat Kızgın ve Alparslan Emre Türker'in, suç vasfının değişme ihtimali, tutuklu kaldıkları süre ve mevcut delil durumuna göre, tutuklu sanık Nuri İnce'nin ise savunmasının alınması, tutuklu kaldığı süre ve sağlık proplemleri nedeniyle tahliye edimesine hükmetti.

Bu sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasını da hükme bağlayan heyet, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen tutuklu sanıklar Abdullah Çelik, Kahraman Bora, Zekeriya Tütüncü, Yusuf Çilkoparan ve İsa Kaya ile örgüt elebaşı Gülen'in talimatı sonrası Bank Asya'daki hesaplarında para artışı tespit edilen diğer tutuklu sanıklar Telat Altun, Bülent Güngör, Ferudun Tükenmez, İbrahim Öğüdücü, Ahmet Gökhan Çeviker ve Hakan Fatih Büyükadalı'nın, mevcut delil durumuna göre bu hallerinin devamını kararlaştırdı. - "Konutu terk etmeme" tedbiri kaldırıldı Tutuksuz sanıklardan Ender Şahinaslan, Eyüp Şeşen ve Kadir Kudret Öcal hakkında daha önce konulan "konutu terk etmeme" adli kontrol uygulanması kararının, sanıkların sosyal ve çalışma yaşamlarının kısıtlar nitelikte olduğunun anlaşıldığını belirten heyet, bu tedbirlerin kaldırılmasına, savunmaları henüz alınmadığı için yurtdışına çıkış yasağı tedbirinin ise devamına karar verdi.

Haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan diğer sanıkların tedbirlerinin kaldırılması ve 2 sanığa pasaportlarının iade edilmesi taleplerini, tedbirlerin orantılı olması ve savunmaları henüz alınmadığı gerekçesiyle reddeden heyet, soruşturmada şüpheli olarak ifadesi alınan Mahmut Yalçın'ın bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenilmesine de hükmetti. Sanık avukatlarının bilirkişi incelemesi yaptırılması ve bazı belgelerin toplanmasına yönelik taleplerinin diğer deliller dikkate alınarak reddeden heyet, duruşmayı 11 ve 12 Temmuz 2018'e erteledi. - İddianameden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, bankanın 2011-2013 tarihleri arasında genel müdürlüğünü yapan Abdullah Çelik ve eski genel müdür yardımcısı Hakan Fatih Büyükadalı'nın, ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar, bankada farklı birimlerde yöneticilik yapan diğer sanıklar Ahmet Gökhan Çeviker, Ali Safi, Alparslan Emre Türker, Bülent Güngör, Eken Berber, Ender Şahin Arslan, Eyüp Belen, Eyüp Şeşen, Ferudun Tükenmez, Fuat Akgün, Güngör Avcı, Hasan Gül, Hasan İnan, Hüseyin Sevil, İbrahim Öğüdücü, Kadir Kudret Öcal, Kahraman Bora, Atilla Topçu, Fatih Özkan, Mehmet Fatih Tuzlakoğlu, Kamil Tümer, Murat Kızgın, Naci Manga, Nail Kalay, Nuri İnci, Selçuk Kösebalaban, Telat Altun, Yusuf Çilkoparan, Yusuf Tatar, Zekeriya Tütüncü ve Zihni Zeytun'un ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmaları talep ediliyor.

Abdullah Çelik'in 2011 yılında bankaya genel müdür olarak atanmasından sonra banka faaliyetleri ve görev atamalarında örgütle irtibatlı kişilere öncelik tanındığı bilgisi verilen iddianamede, Aralık 2013 - 30 Haziran 2014'te bu bankada 334 bin 123 hesabın açıldığı, hesap açılışlarının 6 Ocak 2014'ten itibaren artış gösterdiği, en fazla hesap açılışının 30 Ocak 2014'te 6 bin 69 olarak gerçekleştiği ifade ediliyor. - "Yazışmalardan sonra 711 bin 500 avro yatırdılar" Açılan hesap sayısındaki artışın bir yönlendirmenin neticesi olduğu kaydedilen iddianamede, bireysel müşterilerin kredi kayıt bürosu sorguları yapılarak başka bankalardan kredi kullandıkları, kullanılan kredi tutarlarının Bank Asya'ya transfer edilmesiyle çok sayıda hesap açıldığı, kredi tutarlarının genellikle 10 bin ile 30 bin lira arasında değişiklik gösterdiği ve transferlerin bankanın likidite riskinin azaltılması amacıyla gerçekleştirildiği öne sürülüyor. Örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in "para yatırma" talimatının ardından banka yöneticilerinin mesajlarına ve çalışanlar arasındaki bazı e-posta ve mesajlara yer verilen iddianamede, yazışmalardan 10 gün sonra, bankada herhangi bir hesabı olmayan CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret AŞ'nin banka hesabına 22 Ocak 2014'te 711 bin 500 avro, CNR grubu firması Dünya Gıda Hizmetleri Ltd. Şti'nin ise 3 Şubat 2014 ile 23 Mayıs 2014 arasında toplam 676 bin 331 lira lira aktardığının tespit edildiği dile getiriliyor.