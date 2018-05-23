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Banka borcunu ödeyemeyen çiftçi kendini yakmaya çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 08:18 | Son Güncelleme

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlamaya çalışan Metin Ç., bankaya olan borçlarını ödeyemeyince kendini yakmaya kalkıştı. Bankanın önüne giden çiftçi, tepkisini, "“Ne dediysem kabul etmedin. Para getir dedin durmadan. ‘Beni kayısıya kadar idare et’ dedim etmedin. Müdür, gel beraber yanalım" sözleriyle dile getirdi.

Olay Doğanşehir Yeni Mahalle Ziraat Bankası önünde gerçekleşti. Doğanşehir de tanınan bir çiftçi olan Metin Ç. borcundan dolayı kendini yakmaya çalıştı.

Traktörü ile getirdiği tütünleri Ziraat Bankası önüne döken Metin Ç. “Müdür, sana para. Gel al paranı” diyerek römork içindeki tütünleri bankanın önüne attı ve getirdiği benzini üstüne dökerek kendini yakmaya çalıştı.

"BORCUMDAN DÜŞ, KENDİMİ YAKARIM"

Bu esnada “Ne dediysem kabul etmedin. Para getir dedin durmadan. ‘Beni kayısıya kadar idare et’ dedim etmedin. Müdür, gel beraber yanalım. Al bu para, al sana para müdür sana para getirdim. Borcumu getirdim. Borcumdan düş, kendimi yakarım. Al sana para müdür yeter yeter. Memleketin en büyük çiftçisiydim aracı oldum” ifadelerini kullandı.

Metin Ç. olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Polisler basın mensuplarının görüntü almasına da engel oldu.

erdoğdu

Sözcü

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Anahtar Kelimeler:
Malatya banka borcu benzin ziraat bankası

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
2001 KRİZİNDEN BETER BİR KRİZ GELİYOR.ÇÜNKİ AŞIRI BORÇLANDIK.KARŞILIĞI OLMAYAN LÜXÜN ÇİLESİNİ ÇEKECEĞİZ.DIŞ MİHRAKLAR BİZİMLE UĞRAŞIYOR TEZİNE ÇANAK TUTMAYANLARI TENZİ EDERİM.AMA HÜLOĞLARA BİR DİYECEĞİM YOK.
dünyanın gözbebeği türkiyeyi getirdiğiniz durum bu dünyanın bütün ihtiyacını karşılayacak türkiyeyi getirdiğiniz durum bu.. Meeee ciler Şakşakcılar bu çiftçilerin hepsinin sizden alacağı var.
Hükûmet ve özellikle Binali çiftçilerin yanındayız diye bas bas bağırıyordu! Çiftçi ise canı ile borcunu ödemeye kalkıyor. Hani destek? hani yardım? Köylü nun düştüğü duruma bak! yaziklar olsun! ama bunlara oy veren de çiftçinin ta kendisi! buyur burdan yak. Aramiyor mu? kendin ettin kendin buldun! demeyi...
troller dolamıştı diline bir yazarkasa mevzusu bu vatandaşla kaçıncı oldu bilen varmı yazıyormu yandaş gazetelerde tv lerde çıktımı bu ve buna benzer haberler yok sorsan hiçbirinin haberi yoktur kürtaj yapiiiiik kafası bunları ne görür nede duyar memleket yuvarlanıyor haberleri yok devülasyon olduğunda yer yerinden oynardı şimdi pembe tablolar çiziliyor inanan varmı var Allah yar ve yardıımcımız olsun gidişat kötü
Herkes ev sahibi herkes araba sahibi ama herkes bankaya korkunc derecede borclu .. aslinda arabalar evler kendilerinin degil 3 cekip 5 ödedikleri bankalarin .. daha bu yakmalar kafalara sıkmalar cok olur merak etmeyin
Dolar 4.80 merkez bankasından parti binasına gittiğinden beri çıt çıkmıyor.
Ülkemizde Çiftçiyi Bitirdiler !
dolar 4800 ağam bizimle eğleniyyy ya
Yazık ülkeye çok yazık..gariban insanlar perişan onlar daha çok damat daha çok akraba aldılar kurumlara ihaleden ihaleye koştular satılacak bir şey kalmadı ekonomi bitik ..işte dış güçlere faiz lobisine atıp kurtulalım bu işten
yazık çok yazık ülke elden gidiyor dolar 4.85 bitirdiler cahiller ülkeyi
Eeee malatya buyuyen turkiye icin sende varmisin ben evet diyorum da hani siz ne diyosunuz ?
Yapma be abi,gerçi bu daha iyi günlerimiz.Hakkımızda hayırlısı
Hükûmet ve özellikle Binali çiftçilerin yanındayız diye bas bas bağırıyordu! Çiftçi ise canı ile borcunu ödemeye kalkıyor. Hani destek? hani yardım? Köylü nun düştüğü duruma bak! yaziklar olsun! ama bunlara oy veren de çiftçinin ta kendisi! buyur burdan yak. Aramiyor mu? kendin ettin kendin buldun! demeyi...
aidığın parayı birgün geri ödeyeceğini bankaların iyi gün dostu olduğunu öğrendin kardeşim sadece sana biraz pahalıya patlamış
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