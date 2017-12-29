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Bankacılık sektörünün 11 aylık karı 45,2 milyar lira

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 14:30 | Son Güncelleme 28 dakika önce

- Bankacılık sektörünün net karı, bu yılın 11 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 45 milyar 188 milyon liraya ulaştı

İSTANBUL (AA) - Türk bankacılık sektörünün net karı, bu yılın 11 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 45 milyar 188 milyon liraya ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kasım sonu itibarıyla bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergelerini açıkladı.

Buna göre, Kasım 2017 döneminde Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon 269 milyar 176 milyon lira olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2016 yıl sonuna göre 538 milyar 140 milyon lira arttı. Kasım 2017 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 103 milyar 758 milyon lira, menkul değerler 393 milyar 640 milyon olarak hesaplandı.

Geçen yıl sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 19,7, krediler yüzde 21,3 ve menkul değerler toplamı yüzde 12 arttı. Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2016 yıl sonuna göre yüzde 17,9 artışla 1 trilyon 713 milyar 388 milyon lira oldu.

Kasım 2017 döneminde sektörün dönem net karı ise 45 milyar 188 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı da yüzde 16,4 olarak gerçekleşti.

(AA)

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