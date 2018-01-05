Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 29 Aralık ile biten haftada 9 milyar 40 milyon 203 bin lira azalarak 1 trilyon 733 milyar 516 milyon 620 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) 29 Aralık ile biten haftada 9 milyar 40 milyon 203 bin lira azaldı. Söz konusu haftada 1 trilyon 733 milyar 516 milyon 620 bin liraya gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,52 düşüş kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,23 artışla 943 milyar 429 milyon 943 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,10 düşüşle 707 milyar 360 milyon 473 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan yabancı para (YP) mevduatı ise geçen hafta 846 milyon dolar azalarak 201 milyar 96 milyon dolara düştü. Bunun 188 milyar 4 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 92 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.