Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 29 Aralık ile biten haftada 9 milyar 40 milyon 203 bin lira azalarak 1 trilyon 733 milyar 516 milyon 620 bin liraya geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) 29 Aralık ile biten haftada 9 milyar 40 milyon 203 bin lira azaldı. Söz konusu haftada 1 trilyon 733 milyar 516 milyon 620 bin liraya gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,52 düşüş kaydedildi.
Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,23 artışla 943 milyar 429 milyon 943 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,10 düşüşle 707 milyar 360 milyon 473 bin lira oldu.
Bankalarda bulunan yabancı para (YP) mevduatı ise geçen hafta 846 milyon dolar azalarak 201 milyar 96 milyon dolara düştü. Bunun 188 milyar 4 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 92 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.
Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 154 milyar 235 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 8 milyar 51 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. Yurt dışında yerleşik kişilerin ve bankaların yabancı para mevduatları ise toplamda 25 milyar 718 milyon dolar oldu.
- Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri arttı
Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,41 artışla 380 milyar 711 milyon 430 bin lira, taksitli ticari krediler ise yüzde 0,30 yükselişle 334 milyar 534 milyon 25 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1,99 artarak 112 milyar 609 milyon 774 bin liraya çıktı.
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 178 milyar 459 milyon 560 bin lirası konut, 6 milyar 241 milyon 832 bin lirası taşıt ve 196 milyar 10 milyon 38 bin lirası diğer kredilerden oluştu.
Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 29Aralık ile biten haftada 9 milyar 739 milyon 57 bin lira artarak 2 trilyon 45 milyar 327 milyon 988 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,25 artış gösterdi.
(AA)
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