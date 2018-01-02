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Bankada kalp krizi geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 15:03 | Son Güncelleme 20 dakika önce

Yaşar CEYLAN/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesindeki bir bankanın şubesine gelen müşteri Muzaffer Göksu, kalp krizi geçirince yardımına önce kurum çalışanları koştu. Çağrılan sağlık ekiplerince duran kalbi çalıştırılan Göksu, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Torbalı'daki bir bankanın şubesine gelen Muzaffer Göksu, bugün saat 10.30'da kalp krizi geçirip, yere yığıldı. Göksu'nun yardımına banka görevlileri koştu. Yerde yatan Göksu'nun çevresi boşaltıldı. İhbar üzerine bankaya gelen sağlık ekipleri, kalbinin durduğu belirlenen Göksu'yu müdahaleyle tekrar hayata döndürdü. Ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göksu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

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