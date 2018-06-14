Bankadan 9 milyon liralık çek çalan zanlılar yakalandı

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki banka şubesinden 9 milyon lira tutarındaki çeklerin çalınmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, banka şubesine mutfak camını kırarak giren şüpheliler, 2 bilgisayar, çelik kasadaki 2 yarım altın, 50 lira ve 9 milyon lira tutarındaki 131 çeki çalarak kaçtı.

Güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince şüphelilerden S.Ç. yakalandı.

S.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheli O.Ç. de gözaltına alındı.

O.Ç'nin gösterdiği ağaçlık alanda 99 çalıntı çek ele geçirildi. O.Ç'nin çeklerin bir kısmını verdiği N.Y. ve T.K. de aynı bankaya çek bozdurmaya gittikleri sırada yakalandı, N.Y'den 4 bin 500 liralık çek ele geçirildi.

Yaklaşık 6 milyon 500 bin lira tutarındaki çekler banka görevlilerine teslim edildi, zanlılardan O.Ç. ve T.K. tutuklandı, N.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

O.Ç'nin hırsızlık, yağma, kasten yaralama, cinsel istismar ve güveni kötüye kullanmaktan çok sayıda suç kaydının bulunduğu, N.Y'nin ise 4 suçtan kaydının olduğu belirlendi.

