HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bankadan 9 milyon liralık çek çalan zanlılar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 13:59 | Son Güncelleme

Başkentteki banka şubesinden yapılan çek hırsızlığıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki banka şubesinden 9 milyon lira tutarındaki çeklerin çalınmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, banka şubesine mutfak camını kırarak giren şüpheliler, 2 bilgisayar, çelik kasadaki 2 yarım altın, 50 lira ve 9 milyon lira tutarındaki 131 çeki çalarak kaçtı.

Güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince şüphelilerden S.Ç. yakalandı.

S.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheli O.Ç. de gözaltına alındı.

O.Ç'nin gösterdiği ağaçlık alanda 99 çalıntı çek ele geçirildi. O.Ç'nin çeklerin bir kısmını verdiği N.Y. ve T.K. de aynı bankaya çek bozdurmaya gittikleri sırada yakalandı, N.Y'den 4 bin 500 liralık çek ele geçirildi.

Yaklaşık 6 milyon 500 bin lira tutarındaki çekler banka görevlilerine teslim edildi, zanlılardan O.Ç. ve T.K. tutuklandı, N.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

O.Ç'nin hırsızlık, yağma, kasten yaralama, cinsel istismar ve güveni kötüye kullanmaktan çok sayıda suç kaydının bulunduğu, N.Y'nin ise 4 suçtan kaydının olduğu belirlendi.

PARTNERÜnlü isimler bayramda nerede sahne alacak?Ünlü isimler bayramda nerede sahne alacak?
Başkentte trafik kazası: 7 yaralıBaşkentte trafik kazası: 7 yaralı
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Bağyüzü köylüsü olduProf. Dr. İlber Ortaylı, Bağyüzü köylüsü oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Banka Şubesi çek hırsızlıığı

En Çok Okunan Haberler

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AA son dakika olarak duyurdu! FETÖ üyeleri kilisede buluşuyor

AA son dakika olarak duyurdu! FETÖ üyeleri kilisede buluşuyor

Eşini öldürüp telefonla konuşurken intihar etti!

Eşini öldürüp telefonla konuşurken intihar etti!

Enişte rezaleti! Baldızını önce dövdü sonra istismar etti

Enişte rezaleti! Baldızını önce dövdü sonra istismar etti

Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım, ABD bayrağını öptü!

Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım, ABD bayrağını öptü!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.