HABER

Bankalardan "OTAŞ'ın borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin mutabakat" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 23:33 | Son Güncelleme

Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası ve Akbank, Türk Telekom'un ana hissedarı olan OTAŞ'a kredi sözleşmeleri tahtında sağlanmış borçların yeniden yapılandırılması için tüm kredi veren taraflarca bir mutabakata varıldığını açıkladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası ve Akbank, Türk Telekom'un ana hissedarı olan Ojer Telekomünikasyon AŞ'ye (OTAŞ) kredi sözleşmeleri tahtında sağlanmış borçların yeniden yapılandırılması için kendilerinin de aralarında bulunduğu tüm kredi veren taraflarca bir mutabakata varıldığını duyurdu.

Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası ve Akbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) "OTAŞ'ın borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin mutabakat" başlıklı açıklama yapıldı.

Her bankanın ayrı ayrı yaptığı açıklamada, "Türk Telekom'un ana hissedarı olan OTAŞ'a kredi sözleşmeleri tahtında sağlanmış borçların yeniden yapılandırılması için bankamızın da aralarında bulunduğu tüm kredi veren taraflarca bir mutabakata varılmıştır." denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mutabık kalınan yapı uyarınca OTAŞ'ın sahibi olduğu, Türk Telekom'un ihraç edilmiş sermayesinin yüzde 55'ini oluşturan ve mevcut kredilerin teminatını oluşturmak amacıyla rehin verilen 1.925.000.000 adet A Grubu payların kredi verenlerin doğrudan veya dolaylı ortak olacakları, Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulmuş ya da kurulacak özel amaçlı bir şirket tarafından devralınması planlanmaktadır. İşlemin tamamlanması yeni şirket nezdinde yeniden yapılandırılacak krediye ilişkin sözleşmeler üzerinde mutabakata varılması, gerekli kurumsal, idari ve her türlü onay ve izinlerin tamamlanması ve sözleşmeler tahtında gerekli koşulların sağlanmasına tabidir.
Konuya ilişkin önemli gelişmeler ilerleyen dönemde kamuya duyurulacaktır."

PARTNERKaan'ın sevgilisi tatildeKaan'ın sevgilisi tatilde
Sertab Erener, Harbiye'de konser verdiSertab Erener, Harbiye'de konser verdi
Birinci Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı ne zaman? İşte bekçilik için başvuru şartlarıBirinci Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı ne zaman? İşte bekçilik için başvuru şartları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akbank garanti bankası OTAŞ Türk Telekom Türkiye İş Bankası

En Çok Okunan Haberler

Survivor Nagihan Karadere ateş püskürdü!

Survivor Nagihan Karadere ateş püskürdü!

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Şanlıurfa'da termometreler çıldırdı! Gölgede 55, güneşte 61 derece

Şanlıurfa'da termometreler çıldırdı! Gölgede 55, güneşte 61 derece

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni KHK yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanununda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazetede yayımlandı!

Yeni KHK yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanununda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazetede yayımlandı!

Birinci Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı ne zaman? İşte bekçilik için başvuru şartları

Birinci Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı ne zaman? İşte bekçilik için başvuru şartları

Denizli'de eskort sitesi operasyonu! Aralarında üniversite öğrencileri de var!

Denizli'de eskort sitesi operasyonu! Aralarında üniversite öğrencileri de var!

Giresun'un Güce ilçesinde PKK'lı teröristlerle askerler arasında çatışma çıktı!

Giresun'un Güce ilçesinde PKK'lı teröristlerle askerler arasında çatışma çıktı!

Gazze'de 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' gösterilerini İsrail kana buladı! Korkunç bilanço!

Gazze'de 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' gösterilerini İsrail kana buladı! Korkunç bilanço!

Muharrem İnce, ODTÜ mezuniyet töreninde açılan pankratlara hayran kaldı

Muharrem İnce, ODTÜ mezuniyet töreninde açılan pankratlara hayran kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.