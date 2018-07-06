İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası ve Akbank, Türk Telekom'un ana hissedarı olan Ojer Telekomünikasyon AŞ'ye (OTAŞ) kredi sözleşmeleri tahtında sağlanmış borçların yeniden yapılandırılması için kendilerinin de aralarında bulunduğu tüm kredi veren taraflarca bir mutabakata varıldığını duyurdu.
Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası ve Akbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) "OTAŞ'ın borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin mutabakat" başlıklı açıklama yapıldı.
Her bankanın ayrı ayrı yaptığı açıklamada, "Türk Telekom'un ana hissedarı olan OTAŞ'a kredi sözleşmeleri tahtında sağlanmış borçların yeniden yapılandırılması için bankamızın da aralarında bulunduğu tüm kredi veren taraflarca bir mutabakata varılmıştır." denildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Mutabık kalınan yapı uyarınca OTAŞ'ın sahibi olduğu, Türk Telekom'un ihraç edilmiş sermayesinin yüzde 55'ini oluşturan ve mevcut kredilerin teminatını oluşturmak amacıyla rehin verilen 1.925.000.000 adet A Grubu payların kredi verenlerin doğrudan veya dolaylı ortak olacakları, Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulmuş ya da kurulacak özel amaçlı bir şirket tarafından devralınması planlanmaktadır. İşlemin tamamlanması yeni şirket nezdinde yeniden yapılandırılacak krediye ilişkin sözleşmeler üzerinde mutabakata varılması, gerekli kurumsal, idari ve her türlü onay ve izinlerin tamamlanması ve sözleşmeler tahtında gerekli koşulların sağlanmasına tabidir.
Konuya ilişkin önemli gelişmeler ilerleyen dönemde kamuya duyurulacaktır."
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