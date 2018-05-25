HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bankaya kızdı ATM'yi yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 10:14 | Son Güncelleme

Ankara'da bir kişi, 50 bin liralık kredi borcunun ödenmesinde yardımcı olunmadığını ileri sürerek, bankanın ATM'sini ateşe verdi - Yanma tehlikesi geçiren zanlı olay yerinden uzaklaştıktan kısa süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı, olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı

Başkentte, 50 bin liralık kredi borcunun ödenmesinde yardımcı olunmadığını iddia eden bir kişi, bankanın ATM'sini benzin dökerek ateşe verdi. Zanlının yanma tehlikesi geçirdiği anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi'nde bir banka şubesinin ATM'sinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu ATM'nin benzin dökülerek ateşe verildiğini tespit etti. Çevrede çalışma başlatan Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olaydan kısa süre sonra zanlı M.Ü'yü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, ilk ifadesinde banka şubesinden çektiği 50 bin liralık krediyi ödemekte zorlandığını, banka yetkilileri kendisine yardımcı olmadığı için sinirlendiğini, bu yüzden ATM'yi ateşe verdiğini belirtti.

Şüphelinin ATM'yi benzin dökerek ateşe verdiği ve bu sırada yanma tehlikesi geçirdiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

PARTNEREmre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...Emre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...
Suriyeli'lerin bayram geçişinde yoğunlukSuriyeli'lerin bayram geçişinde yoğunluk
Bahçesinde yetişen karpuz büyüklüğündeki mantar şaşırttıBahçesinde yetişen karpuz büyüklüğündeki mantar şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kredi borcuna kızdı

En Çok Okunan Haberler

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

AK Parti kurucusu Abdüllatif Şener'den olay sözler: Erdoğan'ın kazanması kriz demektir!

AK Parti kurucusu Abdüllatif Şener'den olay sözler: Erdoğan'ın kazanması kriz demektir!

İhanete uğrayan Esra Erol'un stüdyo şefi Eda Gök'e doğum günü mesajı!

İhanete uğrayan Esra Erol'un stüdyo şefi Eda Gök'e doğum günü mesajı!

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu Halk Tv ile ilişkileri donduruyor

Kemal Kılıçdaroğlu Halk Tv ile ilişkileri donduruyor

Atatürk Havalimanı'nda uçaklar elektrik yüklü bulutlar nedeniyle olumsuz etkileniyor

Atatürk Havalimanı'nda uçaklar elektrik yüklü bulutlar nedeniyle olumsuz etkileniyor

İstanbul'a yağış hakim! Meteoroloji hava durumu uyarısı: Bugün ve hafta sonuna dikkat!

İstanbul'a yağış hakim! Meteoroloji hava durumu uyarısı: Bugün ve hafta sonuna dikkat!

TSK açıkladı! Kuzey Irak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi

TSK açıkladı! Kuzey Irak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi

Görevden alınan Cerrahpaşa dekanı Alaattin Duran için çarpıcı iddia

Görevden alınan Cerrahpaşa dekanı Alaattin Duran için çarpıcı iddia

İçişleri Bakanlığı: Alaattin Çakıcı'nın adamları yakalandı!

İçişleri Bakanlığı: Alaattin Çakıcı'nın adamları yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.