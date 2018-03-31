Bankayı yaklaşık 3 milyon lira dolandırdıkları iddiası

Soruşturma kapsamında hırsızlık yapmak, ruhsatsız silah bulundurmak ve uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı bulunan Okan H’nin (35), kendisine sahte belgelerle ihtiyaç kredisi çektirdiği ileri sürülen zanlıları dolandırdığı belirlendi.

Hırsız, uyuşturucu bağımlısı ve dilenci gibi kişilere, sahte belgelerle çektirdikleri krediden yüzde 40 pay verdikleri ileri sürülen zanlılar, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekiplerinin, bir bankanın "nitelikli dolandırıcılık" yöntemiyle yaklaşık 3 milyon lira zarara uğratıldığı iddiasıyla düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2’si kadın 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Okan H'nin, bankadan 25 bin liralık krediyi aldıktan sonra dışarıda bekleyen şüphelilere, sistemdeki hata nedeniyle parayı alamadığını ve yarın almayı deneyeceğini söyleyerek kaçtığı iddia edildi.

- Olay

Adana ve Hatay'da 28 Mart’ta düzenlenen operasyonda kamu bankasını "nitelikli dolandırıcılık" yöntemiyle yaklaşık 3 milyon lira zarara uğrattıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen ve operasyondan bir süre önce işten çıkarılan banka görevlisi H.İ'nin, hırsız, uyuşturucu bağımlısı ve dilenci gibi kişilere "takım elbise giydirerek" bankaya getirdiği ve sahte belgelerle kredi çektirdiği iddia edilmişti.

H.İ'nin, bu yöntemle 20-30 bin lira ihtiyaç kredisi çektirdiği 105 kişiye, kimseye bir şey söylememeleri karşılığında yüzde 40 pay verdiği öne sürülmüştü.

Sahte belgelerle kredi çektirilen 105 şüpheli de operasyon doğrultusunda peyderpey gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.