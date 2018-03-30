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’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 10:02 | Son Güncelleme

1980 yılında Ertem Şener’in yönetmenliği yaptığı ve başrollerinde İlyas Salman ve Şener Şen’in oynadığı ’Banker Bilo’ filmi Bilecik’te gerçek oldu.

1980 yılında Ertem Şener’in yönetmenliği yaptığı ve başrollerinde İlyas Salman ve Şener Şen’in oynadığı ’Banker Bilo’ filmi Bilecik’te gerçek oldu. İddialara göre, Konya’dan özel bir otobüs firmasına ait otobüse İstanbul’a gitmek için binen 9 Pakistanlı, Bilecik’te "İstanbul’a geldik" denilerek indirildi.
Dün gece saat 11.00’de Konya’dan özel bir otobüs firmasından bilet alan 9 Pakistanlı sabaha karşı 04.14’te Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali girişindeki ana yolda indirildi. 9 kişi yaklaşık 500 metre yürüdükten sonra Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne ulaştı. Terminal girişindeki Bilecik Belediyesi noktasına gelen 9 Pakistanlı burada İstanbul’a gelmediklerini öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.
Pakistanlılara Bilecik Belediyesi çalışanları sahip çıkarken, çay, poğaça ve yemek ikramı yapıldı. 12 saat Bilecik’te kalan Pakistanlılardan bazıları yolcu bekleme yerlerinde uyudu. Türkiye’de 15 günlük ikamet süreleri dolan 9 kişi, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla sürelerini uzatmak için Isparta’ya gönderildi. Üzerinde para olmayan mültecilerin biletleri ise Bilecik Belediyesi tarafından alındı.

"İndirirken biletleri alıp yırtmışlar"
Pakistanlıların çevirmenliğini yapan ve 2 yıldır Bilecik’te çalışan Zebuhullah Arap, "Konya’dan İstanbul’a gitmek için otobüse binmiş bunlar, orada ’İstanbul’a götüreceğiz seni’ demişler. Getirmişler burası İstanbul deyip Bilecik’e bırakmışlar. Para vererek bilet almışlar ve indirirken biletleri alıp yırtmışlar. Başka bir eşyaları yokmuş sadece kendileri binmişler otobüse. Sabaha karşı 4.00’te gelmişler. Sabah 4.00’ten şu saate kadar buradalarmış" dedi.

"İstanbul’a götüreceğiz vaat ederek Bilecik’te yol boyunda indirmişler"
Mültecilerle yakından ilgilenen Bilecik Belediyesinde görevli zabıta memuru İsmail Uygun, sabah 8.00’de işe geldiğinde Pakistanlılarla karşılaştığı anlatarak, "Durumu öğrenmek için de yanlarına gittiğimizde bana bir otobüs firmasının bunları Konya’dan İstanbul’a götüreceğiz vaat ederek Bilecik’te yol boyunda indirdiklerini söylediler. Biz de yağmurda ıslandıklarını gördük. Belediyemiz ve Zabıta Müdürlüğümüz olarak arkadaşları otogarımıza getirdik, çay ve sıcak yemek ikram ettik" dedi.

Hayatları film gibi çıktı
Zabıta İsmail Uygun, mültecilerin ülkelerinden Afganistan’a kadar 45 gün yürüyerek geldiklerini öğrendiklerini belirterek, "Afganistan’dan bir araç bularak İran’ın başkenti Tahran’a kadar gelmişler. Tahran’dan da Türkiye’ye yine 20- 25 günlük süren yolculuk ile Van’daki sınırımıza kadar yürümüşler. Sınırımızı bir şekilde geçip Van’a gelmişler. Van’dan Erzurum’a giderek buradan Emniyet Müdürleriyle birlikte görüşüp Isparta’daki göç idaresiyle bir şekilde ulaşmışlar. Göç İdaresi Müdürlüğü Isparta’da kayıtları oluşturulmuş. Daha sonra buradan Konya’ya, oradan da İstanbul’a tanıdıkları, arkadaşları, akrabalarının yanına gitmek için de bir firmayla İstanbul’a gideceğiz diyerek binmişler. O firma Bilecik’te İstanbul’a geldiniz diyerek indirmiş" dedi.
Öte yandan, ’Banker Bilo’ filminde ise uyanık ve dolandırıcı Maho karakterini canlandıran Şener Şen, köylüsü Bilo (İlyas Salman) ve arkadaşlarını bir kamyon kasasında kaçak olarak Almanya’ya götürmek için para karşılığı anlaşmış ve İstanbul’un bir semtine, “İşte burası Münih” diyerek bırakmıştı.

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