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Bankta unuttuğu 56 bin lirasını getirene ödül verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 10:52 | Son Güncelleme

Antalya'da yaşayan Rumeysa Uslu, bir bankta unuttuğu 56 bin lirayı getireni paranın yüzde 10'u ile ödüllendirecek - Uslu: "Parayı alıp, gönül rahatlığıyla harcamak varken, hayatı boyunca hırsız olarak mı yaşayacak? Bu onun kendi tercihidir"

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan öğretmen Rumeysa Uslu, bir bankta unuttuğu 56 bin lirasını getirene, paranın yüzde 10'unu verecek.

Rumeysa Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ay önce çektiği krediyi ev alacak arkadaşına borç verdiğini söyledi.

Arkadaşının bir süre sonra borç verdiği tenis çantasındaki 56 bin lirayı kendisine teslim ettiğini aktaran Uslu, Meltem Mahallesi'nde bir bankta çantayı unuttuğunu söyledi.

Bir anlık unutkanlığının pahalıya mal olduğunu dile getiren Uslu, paranın bulunması konusunda henüz olumlu bir sonuç alınamadığını aktardı.

Uslu, "Paranın, bulunacağına inanıyorum. Bulan, getiren veya ihbar edene paranın yüzde 10'unu vereceğim. Parayı alıp, gönül rahatlığıyla harcamak varken, hayatı boyunca hırsız olarak mı yaşayacak? Bu parayı alan kişinin tercihine bağlı." diye konuştu.

Rümeysa Uslu, iki hafta öncesi Meltem Mahallesi'nde bir bankta unuttuğu içi para dolu çantayı kısa süre sonra almak için geri döndüğünde, çantanın yerinde olmadığını fark etmiş, Uslu'nun durumu polise bildirmesi üzerine çantanın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

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Alanya Antalya para dolu çanta rumeysa uslu unutkanlık

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