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Bankta unuttukları parayı getirene yüzde 10'unu bağışlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 12:41 | Son Güncelleme

OTOMOBİL almak için eşiyle birlikte geldikleri Antalya'da, çantaya koydukları 56 bin lirayı bankın üzerinde unutan rehber öğretmen Rumeysa Uslu (31), "Gönlümden geçen, parayı getiren kişiye yüzde 10'unu vermek.

Bankta unuttukları parayı getirene yüzde 10'unu bağışlayacak

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - OTOMOBİL almak için eşiyle birlikte geldikleri Antalya'da, çantaya koydukları 56 bin lirayı bankın üzerinde unutan rehber öğretmen Rumeysa Uslu (31), "Gönlümden geçen, parayı getiren kişiye yüzde 10'unu vermek. Buradan da sesleniyorum 5- 6 bin lirayı alıp gönül rahatlığıyla bu parayı harcayabilecekken hayatı boyunca hırsız olarak mı yaşamak istiyor?" dedi.
Alanya'da rehber öğretmen olarak görev yapan Rumeysa Uslu, otomobil almak için akademisyen eşi Bora Uslu ile beraber 30 Nisan Pazartesi günü Antalya merkeze gitti. Bankadan 80 bin lira kredi kullanan çift, internetten beğendikleri otomobilin değeri olan 56 bin lirayı da yanlarına alarak, beğendikleri aracı kendilerine gösterecek arkadaşlarını bir parkta beklemeye başladı. Arkadaşlarının gelmesiyle araca binen çift, bir anlık dalgınlıkla paranın bulunduğu çantayı oturdukları bankta unuttu. Yaklaşık 15 dakika sonra çantanın yanlarında olmadığını fark eden çift, oturdukları banka döndü fakat para dolu çantayı bulamadı. Bunun üzerine çift, polise başvurdu.
Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekiplerin bu zamana kadar yaptığı çalışmalardan herhangi bir sonuç elde edilemezken, paranın unutulduğu bankın bulunduğu bölgedeki MOBESE kameralarının olay günü arızalı olduğu ortaya çıktı.
Olayı yeniden anlatan Rumeysa Uslu, parayı kolu olmayan bir çantada taşıdıklarını aktardı. O gün eşinin taşıdığı çantayı oturdukları yerlerde kendisine verdiğini kaydeden Uslu, "Yol kenarındaki banklarda bekliyoruz ve bizi almaya gelen araç, trafiği aksatacak noktada durdu. Biz de o aceleyle yanımızda aile dostumuz emekli yarbay da vardı ve hızlı hareket etmemizden dolayı çantayı bankta unuttum. 15 dakika sonra parayı unuttuğumuzu fark etmemiz üzerine geri döndük. Oturduğumuz banka geldiğimizde parayı bulamadık. Sonrasında tekrar emniyette gittik. Emniyet bizim şikayetimizi kayıt altına aldı ve bu konuda araştırma yapacağını söyledi" dedi.
'HALA UMUT EDİYORUM'
Paranın halen bulunmadığını vurgulayan Rumeysa Uslu, unutulduğu yerdeki MOBESE kameralarının arızalı olduğunu öğrendiklerini belirtti. Uslu, "Evet bizim şansızlığımız. Orada MOBESE kameraları 180 derece görüyor. Fakat orası çok işlek bir cadde, dakikada bir otobüs geçiyor. Emniyet de otobüslerin kamera kayıtlarını inceleyeceklerini ve mutlaka bu parayı bulacaklarını söyledi. Paranın bulanabileceğini hala umut ediyorum" diye konuştu.
'YÜZDE 10'UNU VERECEĞİM'
Yaşadıklarının basına yansıması sonrası haklarında yapılan yorumlarla suçlu duruma bile düşürüldüklerini kaydeden Rumeysa Uslu, bazı kişilerin parayı alan kişiye geri getirmemesi yönünde öğütte de bulunduğunu ve bunun kendilerini çok üzdüğünü vurguladı. Arkadaşlarının paranın bulunması için ilan hazırladığını da aktaran Uslu, şöyle dedi:
"Parayı bulan veya alan kişilere yönelik ihbar edici cümleler ve ödüller verilecek şeklinde ilanlar. Benim zaten kendi gönlümden geçen parayı getiren kişiye yüzde 10'unu vermek. Buradan da sesleniyorum 5- 6 bin lirayı alıp gönül rahatlığıyla bu parayı harcayabilecekken hayatı boyunca hırsız olarak mı yaşamak istiyor? Bu onun kendi tercihi."

FOTOĞRAFLI

Bankta unuttukları parayı getirene yüzde 10'unu bağışlayacak

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