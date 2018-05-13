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Banliyö hattında test treni raylarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 16:08 | Son Güncelleme

HALKALI -Gebze arasında bulunan eski banliyö hatlarının yenileme çalışmalarında yaklaşık 77 kilometrelik hattın yapım çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı.

Ali AKSOYER-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) HALKALI -Gebze arasında bulunan eski banliyö hatlarının yenileme çalışmalarında yaklaşık 77 kilometrelik hattın yapım çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı. Önümüzdeki hafta, Halkalı-Kazlıçeşme arasında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da katılacağı deneme seferi yapılacak. 3 vagondan oluşan test treni de raylara indirildi. Tren Halkalı-Zeytinburnu arasında deneme seferlerine başladı.

YÜZDE 80'İ TAMAMLANDI

2018 yılı sonunda açılması hedeflenen Halkalı-Gebze banliyö hattında ekipler yoğun olarak çalışıyor. Banliyö trenlerinin kullanacağı iki hattın yanı sıra, hatta hızlı trenlerinde kullanacağı bir hatta daha eklendi. Hattaki yeni istasyon ve eski istasyonların restorasyon çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

İLK DENEME SEFERİ BAKANLA BİRLİKTE YAPILACAK

Bu arada Halkalı-Kazlıçeşme arasında ilk deneme seferinin önümüzdeki hafta Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanı Ahmet Arslan'ında katılımıyla önümüzdeki hafta yapılması planlanıyor. 3 vagondan oluşon test treni de raylara indirildi. Tren Halkalı-Zeytinburnu arasında deneme seferlerine başladı. Halkalı-Zeytinburnu arasındaki tüm raylar serildi. Zeytinburnu-Halkalı arasında ise sadece Kanarya istasyonunun rayları serilme işlemi devam ediyor.

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