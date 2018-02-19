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Banu Avar'dan gündemi sarsacak CHP iddiası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 07:15 | Son Güncelleme

HRT televizyonunda “Demokrasi Bulvarı” programına katılan gazeteci Banu Avar CHP ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı dile getirdi...

Banu Avar'dan gündemi sarsacak CHP iddiası!

HRT televizyonunda “Demokrasi Bulvarı” programına katılan gazeteci Banu Avar CHP ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı dile getirdi.

İktidarın yaptığı hataların toplumda karşılık bulması için güçlü bir muhalefet olması gerektiğini dile getiren Avar, “Ben MHP ve CHP’yi muhalefet olarak görmüyorum” dedi. CHP içerisinde CIA ile ilişkili milletvekillerinin olduğunu iddia eden Avar, “CHP’nin üst kadrosundaki bir çok insan Türk milletine çok uzak. Bunu görmek beni çok üzüyor. Çünkü CHP kadrosunda çok yetenekli insanlar var” ifadelerini kullandı.

Banu Avar, CHP’li eski Milletvekili Aykan Erdemir’in ABD’den gelerek Demokrasileri Koruma Vakfı’nda kıdemli analist olduğunu hatırlattı. Avar, bu vakfın CIA Başkanı Mike Pompeo’nun en sık konuşma yaptığı bir yer olduğunu aktardı.

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Banu Avar CHP CIA Aykan Erdemir demokrasi bulvarı

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