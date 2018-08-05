SİVAS (AA) - Sivas'ta yalnız yaşayan temizlik işçisi, banyo yapmak için gittiği cami tuvaletinde ölü bulundu.
Dört Eylül Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve Sivas Belediyesinde mevsimlik temizlik işçisi olarak çalışan 3 çocuk babası Basri Bayram (59), evinde su olmaması nedeniyle banyo yapmak için aynı mahalledeki cami tuvaletine gitti.
Tuvalete girmek isteyen kişiler, caminin tuvaletinin kilitli olduğunu ve içeriden su sesi geldiğini duyunca kapıyı kırdı.
Bayramın cesedini gören vatandaşlar, durumu polise ve 112 ekiplerine bildirdi. 112 ekiplerince Bayram'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Bayram'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Durumu haber alan ve cami bahçesine gelen Bayram'ın yakınları gözyaşı döktü.
Bayram'ın, eşi Döne Bayram'dan bir süre önce boşandığı öğrenildi. Bayramı'ın evinde su olmadığı için sık sık caminin tuvaletinde yıkandığı belirtildi.
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