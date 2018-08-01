"Bar ekibi" heykelinden çalınan zurna ve tokmak yeniden yapıldı

Erzurum'da yöresel halk oyunlarından "Bar ekibi"ni canlandıran heykellerden çalınan zurna ve davulcunun tokmağı yeniden yapıldı.
Havuzbaşı Kent Merkezi'nde yer alan ve Erzurum Büyükşehir Belediyesince yaptırılan "Bar ekibi" heykellerindeki zurnacı figürünün zurnası ile davulcu figürünün tokmağı, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı.
Polyesterden yapılan heykellerden zurna ile tokmağı çalan zanlıların yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Heykellerin estetiğini bozan görüntünün ardından harekete geçen Erzurum Büyükşehir Belediyesi, herhangi bir maddi değeri bulunmayan tokmak ve zurnayı yeniden tasarladı.
Polis, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişileri yakalama çalışması sürdürürken heykellerdeki davul tokmağı ile zurna yerine monte edildi.
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