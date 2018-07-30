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"Bar ekibi"nin zurnası ve tokmağını çaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 12:53 | Son Güncelleme

Erzurum'da yöresel halk oyunlarından "Bar ekibi" heykellerindeki zurna ve davulcunun tokmağı çalındı

Erzurum'da yöresel halk oyunlarından "Bar ekibi" heykellerindeki zurna ve davulcunun tokmağı çalındı.

Havuzbaşı Kent Merkezi'ndeki Atatürk Anıtı'nın bulunduğu alanda yer alan ve Erzurum Büyükşehir Belediyesince yaptırılan "Bar ekibi" heykellerindeki zurnacı figürünün zurnası ile davulcu figürünün tokmağı henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı.

Polyesterden yapılan ve yöresel halk oyunu ekibi olan "Bar ekibi"ni temsil eden heykellerden zurna ile tokmağı çalan zanlıların yakalanması için polislerce çalışma başlatıldı.

Çalınan tokmak ile zurnanın herhangi bir maddi değerinin bulunmadığı ve belediye atölyesinde yapılacak olan yeni tokmak ve zurnanın heykellere monte edileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
BAR EKİBİ Büyükşehir Erzurum

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