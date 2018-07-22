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BARAJ GÖLÜNDE FACİA... 2 ÇOCUKTAN 1'İ BOĞULDU (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 16:12 | Son Güncelleme

  Sultangazi'de  serinlemek için girdikleri baraj gölünde kaybolan 2 çocuktan biri hayatını kaybetti, diğer çocuk hastaneye kaldırıldı.  Olay saat 13:45'te Sultangazi Kent Ormanı içinde bulunan baraj golünde yaşandı.

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK- Güven USTA/İSTANBUL, (DHA)
Sultangazi'de serinlemek için girdikleri baraj gölünde kaybolan 2 çocuktan biri hayatını kaybetti, diğer çocuk hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 13:45'te Sultangazi Kent Ormanı içinde bulunan baraj golünde yaşandı. İddiaya göre öğle saatlerinde 12-14 yaşlarındaki akraba iki çocuk, göle girdi. Çevredekiler çocukların suda çırpındığını görerek durumu itfaiye, ambulans ve saglık ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine çocukların ailesi de olay yerine geldi. Yardım ekibi gelmeden çevredeki bir vatandaş göle atlayarak çocuklardan birini sudan çıkardı. Kalp masajı yapılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Daha sonra olay yerinde aramaları sürdüren dalgıçlar diğer çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Görüntü dökümü:
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-Olay yerinde ambulans ve itfaiye ekipleri
-Ekiplerin göl kenarındaki çalışmalar
-Ailelerin görüntüsü
-Olay yerinden genel ve detaylar

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