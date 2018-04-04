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Baraj gölünde kartpostallık gün batımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 18:17 | Son Güncelleme

Kırşehir’de gezinti yapmak isteyen ve plaj manzarası görmek isteyenlerin uğrak yeri olan Savcılı Büyükoba Köyünde çekilen gün batımı fotoğrafları hayran bırakıyor.Kızıllaşan gün batımının fotoğrafları baraj gölü üzerine düşerken bölgede yaşayan vatandaşlar gün batımı ile fotoğraf çektiriyor.Bölgede yaşayan ve amatör fotoğrafçılık yapan İbrahim Savaş (26), bölgeden çektiği fotoğraflarla yaşadığı Savcılı Büyükoba Köyünü tanıtmaya ve anlatmaya çalışıyor.İlkbahar’ın gelmesiyle birlikte Hifanlı barajından akan suyun Savcılı Köyünde gün yüzüne çıktığını anlatan amatör fotoğrafçı Savaş, "Değirmencilik yapıyorum.

Kırşehir’de gezinti yapmak isteyen ve plaj manzarası görmek isteyenlerin uğrak yeri olan Savcılı Büyükoba Köyünde çekilen gün batımı fotoğrafları hayran bırakıyor.
Kızıllaşan gün batımının fotoğrafları baraj gölü üzerine düşerken bölgede yaşayan vatandaşlar gün batımı ile fotoğraf çektiriyor.
Bölgede yaşayan ve amatör fotoğrafçılık yapan İbrahim Savaş (26), bölgeden çektiği fotoğraflarla yaşadığı Savcılı Büyükoba Köyünü tanıtmaya ve anlatmaya çalışıyor.
İlkbahar’ın gelmesiyle birlikte Hifanlı barajından akan suyun Savcılı Köyünde gün yüzüne çıktığını anlatan amatör fotoğrafçı Savaş, "Değirmencilik yapıyorum. Fotoğrafçı değilim. Hobi amaçlı fotoğraf çekiyorum. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. İşimden arda kalan zamanlarda fotoğraf çekmeye gidiyorum. İç Anadolu Bölgesinin pilajının tanıtımına da önem veriyorum. Turizm alanı olan bölge de bakım çalışmaları var. Yaz dönemine hummalı da bir çalışma var. Çektiğim fotoğrafları da sosyal medya hesabımda paylaşıyorum"dedi.
Sosyal Medya hesapları üzerinden fotoğrafçı sayfalarını takip ettiğini belirten Savaş, "Takip ettiğim fotoğrafçılar var. Onlar fotoğraf çekiyor çok da güzel fotoğraflar çıkıyor. Bende kesinlikle yapmalıyım diye düşünerek fotoğrafçılığa başladım. Kendimce de güzel fotoğraflar çekiyorum. Amacım fotoğraf çekiminde ustalaşarak bölgenin tanıtımını da yapabilmek"diye konuştu.
Kırşehir’e 65, Kırıkkale’ye 80 ve Ankara’ya 140 kilometre uzaklıkta bulunan Savcılı Plajı, özellikle yaz dönemlerinde hafta sonları beklenenin üzerinde ilgi görüyor. Kaman’a bağlı Savcılı Büyükoba’daki Hirfanlı Baraj Göleti, Kırşehir ve çevredeki illerden serinlemek için gelenlerin uğrak yeri haline gelirken 3 kilometre sahili ile de Akdeniz’i aratmayan görsel bir güzelliğe sahip.
Savcılı Büyükoba Köyü’nün 3 kilometrelik halk plajında ise yaz dönemi için tadilat çalışmaları yapılıyor.

Baraj gölünde kartpostallık gün batımı

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Baraj gölünde kartpostallık gün batımı

Baraj gölünde kartpostallık gün batımı
2 / 6

Baraj gölünde kartpostallık gün batımı

Baraj gölünde kartpostallık gün batımı
3 / 6

Baraj gölünde kartpostallık gün batımı

Baraj gölünde kartpostallık gün batımı
4 / 6

Baraj gölünde kartpostallık gün batımı

Baraj gölünde kartpostallık gün batımı
5 / 6

Baraj gölünde kartpostallık gün batımı

Baraj gölünde kartpostallık gün batımı
6 / 6

Baraj gölünde kartpostallık gün batımı

Baraj gölünde kartpostallık gün batımı
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