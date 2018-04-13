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Baraj gölünde ölen baba ve çocuklarının cenazeleri defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 14:53 | Son Güncelleme

Adana'da otomobilin baraj gölüne devrilmesi sonucu yaşamını yitiren baba ile 3 çocuğunun cenazeleri, Kayseri'de toprağa verildi

KAYSERİ (AA) - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, önceki gün otomobilin baraj gölüne devrilmesi sonucu hayatını kaybeden baba ile üç çocuğunun cenazeleri, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde defnedildi.

Kazada yaşamını yitiren Musa (38) ile çocukları Ebubekir (9), Elif (13) ve Umut (14) Hoşça'nın cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Yahyalı ilçesine bağlı İlyaslı Mahallesi'ne getirildi.

Cenazeler, cuma namazı sonrası Durmuş İnneci Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine, ailenin yakınları, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Musa Hoşça, annesinin mezarını ziyaret etmek için 3 çocuğuyla Adana'ya gitmiş, dönüş yolunda otomobilleri baraj gölüne devrilmişti.

Elif Hoşça'nın cesedi gölde bulunmuş, Musa, Ebubekir ve Umut Hoşça'nın cesetlerine ise otomobilin vinç yardımıyla gölden çıkarılmasıyla ulaşılmıştı.

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adana baraj Kaza

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