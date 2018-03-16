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Baraj gölünde yayın balığı bereketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 17:24 | Son Güncelleme

Samsun'un Bafra ilçesinde Altınkaya Baraj Gölü'nde avlanan balıkçıların ağlarına 112, 85 ve 41 kilogramlık yayın balıkları takıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak üzerinde bulunan Altınkaya Baraj Gölü'nde avlanan balıkçılar, 112, 85 ve 41 kilogramlık yayın balığı yakaladı.

Altınkaya Baraj Gölü'nde avlanan balıkçılar Kurtça Aydın, Onur Canköse ve Ercan Albayrak'ın ağlarına, biri 2 metre uzunluğunda 112 kilogram ağırlığında, biri 85 kilogram, biri de 41 kilogramlık yayın balıkları takıldı.

Uzun uğraşlar sonucu kayığa çekilen balıklardan biri İstanbul'daki bir restorana satıldı, diğerleri de balıkçıda kilogramı 30 liradan satışa sunuldu.

Kurtça Aydın, AA muhabirine, uzun zamandır böyle büyük yayın balığı yakalamadıklarını belirterek, "Bereketli bir av yaşadık. 112, 85 ve 41 kilogramlık balıklar avladık. 85 kilogramlığı bütün olarak İstanbul'da bir restorana sattık. Diğerlerini de Samsun'da tezgahımızda satışa sunduk." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bafra Kızılırmak Samsun yayın balığı

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