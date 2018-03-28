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Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 04:25 | Son Güncelleme

Adana'da bir sürücü, Seyhan Baraj Gölü'ne düşen aracının akıntıya kapılarak kaybolmaması için cipinin üzerine çıktı - Araç, sürücü indikten sonra çekici yardımıyla kıyıya çekildi

Adana'da bir sürücü, Seyhan Baraj Gölü'ne düşen cipinin akıntıya kapılıp kaybolmaması için soğuk havaya rağmen aracının üzerinde bekledi.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde, Furkan Çınar'ın kullandığı 01 BEJ 98 plakalı cip, sürücüsünün yolun bittiğini fark edememesi nedeniyle Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.

Kazadan yara almadan kurtulan araçtaki 3 kişi, kendi imkanlarıyla çıkarak kıyıya geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

- "Araba çıkmadan ben buradan çıkmam"

Furkan Çınar, aracının akıntıya kapılmaması için tekrar suya girerek cipinin üzerine çıktı.

Havanın soğuk olmasına ve arkadaşlarının geri dönmesi yönündeki ikazlarına rağmen sudan çıkmayan Çınar, "Araba çıkmadan ben buradan çıkmam." diye karşılık verdi.

Daha sonra aracın kurtarılması için olay yerine çekici çağrıldı.

Çınar'ın aracın üzerinden inmesinin ardından cip sudan çıkarıldı.

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adana çip Seyhan Nehri

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