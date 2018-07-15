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Baraj gölüne düşen kepçe, sudan 23 saatte çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 21:20 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 4 gün önce, kenarında çalışma yapılan İsabeyli Barajı gölüne toprak kayması sonucu düşen 11 tonluk kepçe, paraşüt sistemiyle 23 saatlik çalışma sonucu çıkarıldı.

Burhan CEYHAN/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 4 gün önce, kenarında çalışma yapılan İsabeyli Barajı gölüne toprak kayması sonucu düşen 11 tonluk kepçe, paraşüt sistemiyle 23 saatlik çalışma sonucu çıkarıldı.

İsabeyli Barajı gölü kenarındaki ağaçlıkta, 11 Temmuz günü saat 17.30 sıralarında, yol açma çalışması yapan Ersin Aygün'ün (36) kullandığı 11 ton ağırlığındaki kepçe, toprak kayması sonucu suya devrildi. Kepçe, kısa sürede baraj gölünün sularına gömülürken, Aygün ise son anda kabinden çıkarak, canını kurtardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede inceleme yapıp, güvenlik tedbiri alırken, olay yerine çağrılan dalgıçlar da suyun 30 metre dibindeki kepçe için keşif yaptı. Dalgıçların yaptığı keşfin ardından kepçenin bulunduğu yerden çıkarılması için İstanbul'dan 3 kişilik profesyonel sanayi dalgıcı ekibi getirtildi. Dün saat 12.00 sıralarında çalışmalara başlayan ekip, paraşüt sistemini kullanmaya karar verdi. 2 dalgıç, kayıklarla kepçenin battığı bölgeye ulaştı. Dalgıçlar, görüş mesafesi 25 santimetre olan baraj gölüne girip, 13 paraşütü suyun dibindeki kepçenin çeşitli yerlerine bağlayıp, kompresör ile şişirdi. Tüm paraşütlerin şişirilmesinin ardından kepçe, su yüzeyine çıktı. Halatla kıyıya çekilen kepçe, daha sonra vinçle bugün saat 11.00'de sudan çıkarıldı. Kepçenin baraj gölünden çıkarılacağını duyup, bölgeye gelen onlarca kişi de merakla çalışmaları izledi.

'ZARARIM 200 MİLYON'

Yol açma çalışmaları sırasında göle düşen kepçenin operatörü ve sahibi Ersin Aygün, canını kurtardığı için sevinçli olduğunu belirterek, "Kepçe kullanılamaz hale geldi. Zararım yaklaşık 200 milyon TL. Cana geleceğine mala gelsin" dedi.

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