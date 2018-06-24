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BARAJ KURBANI 3 ÇOCUK SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 15:05 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Taner YENER-Murat SOLAK/İSTANBUL DHA Serinlemek amacıyla girdikleri Alibeyköy Barajında boğularak yaşamlarını yitiren 2'si kardeş 3 çocuk düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Haber-Kamera: Taner YENER-Murat SOLAK/İSTANBUL DHA
Serinlemek amacıyla girdikleri Alibeyköy Barajında boğularak yaşamlarını yitiren 2'si kardeş 3 çocuk düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuklarına uğurlandı.
Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Nurullah Yanak (11) kardeşi Şefik Yanak (8) ve Mustafa Altan (11) için Sultangazi Hediye Hanım Camii'nde cenaze namazı kılındı.Üç çocuğun tabutlarının avluya getirilişi sırasında çocukların yakınları gözyaşlarını tutamadı. Yanak kardeşler ve Altan öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Habibler Yayla Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

BARAJDA BOĞULMUŞLARDI
Nurullah Yanak (11) kardeşi Şefik Yanak (8) ve Mustafa Altan (11) dün öğlen saatlerinde Alibeyköy Barajı'na geldi. Serinlemek amacıyla suya giren 3 çocuk bir anda gözden kaybolmuştu. Nurallah Yanak'ın cansız bedeni çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkartılmıştı. Barajda kaybolan Şefik Yanak ile Mustafa Altan'ın cansız bedenleri dalgıç polislerin arama çalışması sonucu sudan çıkarılmıştı.

Görüntü Dökümü:
- Cenazeden görüntüler
- 3 tabutun taşınması
- Nurullah ve Şefik Yanak'ın fotoğrafları
- Mustafa Altan'ın fotoğrafı(en son)
- Olayla ilgili dün çekilen görüntüler
- Detaylar

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