HABER

Baraj kurbanı 3 çocuk son yolculuklarına uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 15:07 | Son Güncelleme

SERİNLEMEK amacıyla girdikleri Alibeyköy Barajında boğularak yaşamlarını yitiren 2'si kardeş 3 çocuk düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Baraj kurbanı 3 çocuk son yolculuklarına uğurlandı

Taner YENER-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)
SERİNLEMEK amacıyla girdikleri Alibeyköy Barajında boğularak yaşamlarını yitiren 2'si kardeş 3 çocuk düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuklarına uğurlandı.
Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Nurullah Yanak (11) kardeşi Şefik Yanak (8) ve Mustafa Altan (11) için Sultangazi Hediye Hanım Camii'nde cenaze namazı kılındı.Üç çocuğun tabutlarının avluya getirilişi sırasında çocukların yakınları gözyaşlarını tutamadı. Yanak kardeşler ve Altan öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Habibler Yayla Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

BARAJDA BOĞULMUŞLARDI
Nurullah Yanak (11) kardeşi Şefik Yanak (8) ve Mustafa Altan (11) dün öğlen saatlerinde Alibeyköy Barajı'na geldi. Serinlemek amacıyla suya giren 3 çocuk bir anda gözden kaybolmuştu. Nurallah Yanak'ın cansız bedeni çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkartılmıştı. Barajda kaybolan Şefik Yanak ile Mustafa Altan'ın cansız bedenleri dalgıç polislerin arama çalışması sonucu sudan çıkarılmıştı.

FOTOĞRAFLI

Baraj kurbanı 3 çocuk son yolculuklarına uğurlandıBaraj kurbanı 3 çocuk son yolculuklarına uğurlandıBaraj kurbanı 3 çocuk son yolculuklarına uğurlandıBaraj kurbanı 3 çocuk son yolculuklarına uğurlandı

PARTNERTatile devamTatile devam
İlker Başbuğ oyunu kullandıİlker Başbuğ oyunu kullandı
Cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu, oyunu kullandıCumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu, oyunu kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Diğer Haberler
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması

Sandık müşahitlerinin kavgası kamerada!

Sandık müşahitlerinin kavgası kamerada!

Turistlerin seçim şaşkınlığı! Bu cevabı alınca gittiler

Turistlerin seçim şaşkınlığı! Bu cevabı alınca gittiler

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sandıklar ne zaman açılacak?

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sandıklar ne zaman açılacak?

Canlı yayın yaparken korkunç kazayı kaydetti!

Canlı yayın yaparken korkunç kazayı kaydetti!

Suruç seçim sonuçları: Olaylı seçim sandığa nasıl yansıdı? - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları

Suruç seçim sonuçları: Olaylı seçim sandığa nasıl yansıdı? - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.