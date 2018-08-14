Baraj suları çekildi, 5 yıl sonra köy ortaya çıktı

Selçuk BAŞAR/KÜRTÜN, (Gümüşhane), (DHA) GÜMÜŞHANE’nin Kürtün ilçesinde kurulan Gökçebel Barajı’nın azalan yağışlar nedeniyle suları çekildi. Daha önce baraj suları altında kalan Sapmaz köyü, 5 yıl sonra su yüzüne yeniden çıktı. Cami ve evlerin görünür hale geldiği baraj gölü kıyısına gelenler, eski köylerini seyrediyor. Kürtün ilçesinde Gelevera deresi üzerine 2013 yılında inşa edilen 144 metre gövde yüksekliğine sahip Gökçebel Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) nedeniyle Sapmaz köyü su altında kaldı. Cami, evler ve çeşmelerin su altında kaldığı köy yeni yerleşim yerine taşındı. Gökçebel Barajı’nın azalan yağışlar nedeniyle suları çekildi. Daha önce baraj suları altında kalan Sapmaz köyü, 5 yıl sonra su yüzüne yeniden çıktı. Cami ve evlerin görünür hale geldiği baraj gölü kıyısına gelenler, eski köylerini seyrediyor. EVİNİ GÖRDÜ, AĞLADI Sapmaz köyünün eski yerleşim yerinin 5 yıl sonra yeniden ortaya çıktığını görmek için baraj bölgesine gelen İbrahim Karavela (71) terk etmek zorunda kaldığı evini görünce gözyaşlarını tutamadı. Karavela, “Keşke yıkılsaydı da evimi görmeseydim. Evimi böyle görünce içim sızladı. Gördükçe ağlıyorum. Orada anılarım var. Ben orada doğup, büyüdüm” dedi.
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