HABER

Baraj suları çekildi, 5 yıl sonra köy ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 19:25 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE’nin Kürtün ilçesinde kurulan Gökçebel Barajı’nın azalan yağışlar nedeniyle suları çekildi.

Selçuk BAŞAR/KÜRTÜN, (Gümüşhane), (DHA) GÜMÜŞHANE’nin Kürtün ilçesinde kurulan Gökçebel Barajı’nın azalan yağışlar nedeniyle suları çekildi. Daha önce baraj suları altında kalan Sapmaz köyü, 5 yıl sonra su yüzüne yeniden çıktı. Cami ve evlerin görünür hale geldiği baraj gölü kıyısına gelenler, eski köylerini seyrediyor. Kürtün ilçesinde Gelevera deresi üzerine 2013 yılında inşa edilen 144 metre gövde yüksekliğine sahip Gökçebel Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) nedeniyle Sapmaz köyü su altında kaldı. Cami, evler ve çeşmelerin su altında kaldığı köy yeni yerleşim yerine taşındı. Gökçebel Barajı’nın azalan yağışlar nedeniyle suları çekildi. Daha önce baraj suları altında kalan Sapmaz köyü, 5 yıl sonra su yüzüne yeniden çıktı. Cami ve evlerin görünür hale geldiği baraj gölü kıyısına gelenler, eski köylerini seyrediyor. EVİNİ GÖRDÜ, AĞLADI Sapmaz köyünün eski yerleşim yerinin 5 yıl sonra yeniden ortaya çıktığını görmek için baraj bölgesine gelen İbrahim Karavela (71) terk etmek zorunda kaldığı evini görünce gözyaşlarını tutamadı. Karavela, “Keşke yıkılsaydı da evimi görmeseydim. Evimi böyle görünce içim sızladı. Gördükçe ağlıyorum. Orada anılarım var. Ben orada doğup, büyüdüm” dedi.

PARTNEREfsane ikilinin son hali! Kadınlar ona aşıktı ama...Efsane ikilinin son hali! Kadınlar ona aşıktı ama...
Caretta carettayı AKUT ekibi kurtardıCaretta carettayı AKUT ekibi kurtardı
Edirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildiEdirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

AK Parti Grubu'na göre doların gerçek değeri

AK Parti Grubu'na göre doların gerçek değeri

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

İtalya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İtalya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Kıskanç sevgili kız arkadaşının kalçalarına bakan adama öyle bir şey yaptı ki...

Kıskanç sevgili kız arkadaşının kalçalarına bakan adama öyle bir şey yaptı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildi

Edirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildi

Elazığ'da üzerine kedi atlayan genç kız 15 dikiş iğnesini birden yuttu!

Elazığ'da üzerine kedi atlayan genç kız 15 dikiş iğnesini birden yuttu!

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde kahreden gelişme

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde kahreden gelişme

Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken çağrı: Milli ürünleri tercih edelim

Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken çağrı: Milli ürünleri tercih edelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbadi’nin ortak basın toplantısında önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbadi’nin ortak basın toplantısında önemli mesajlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.