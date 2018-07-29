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Barajda boğulan anne, iki kızı ve kardeşi, yan yana toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 10:55 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR’ın Silvan ilçesinde piknik sırasında bulaşık yıkarken baraj gölüne düşen iki kız kardeş ile onları kurtarmaya çalışırken boğulan anneleri ve teyzelerinin cenazeleri Batman'ın  Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyünde gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Barajda boğulan anne, iki kızı ve kardeşi, yan yana toprağa verildi

Burak EMEK/BATMAN, (DHA)- DİYARBAKIR’ın Silvan ilçesinde piknik sırasında bulaşık yıkarken baraj gölüne düşen iki kız kardeş ile onları kurtarmaya çalışırken boğulan anneleri ve teyzelerinin cenazeleri Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyünde gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.
​İstanbul'dan, Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyündeki yakınlarını ziyarete gelen Hediye Karabulut (40), kızları Seda Nur (13), Ayşenur (12) ve Şeval Nisa Karabulut (9) ile kız kardeşi Hava Kaya (35), önceki gün Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Taşpınar köyü imamı olan kardeşleri Sıddık Sayar'ın evine geldi. Geceyi burada geçiren aile, dün sabah saatlerinde de Görpınar köyü Çayırönü mezrası yakınlarından geçen Malabadi Baraj Gölü kıyısına pikniğe gitti. Piknikte yenilen yemeğin ardından Ayşenur ile Şeval Nisa Karabulut kardeşler, bulaşıkları yıkarken baraj gölüne düştü. Anneleri Hediye Karabulut ile teyzeleri Hava Kaya da iki çocuğu kurtarmak için suya atladı. Ancak, Hediye Karabulut, kızları Ayşenur ile Şeval Nisa ve kardeşi Hava Kaya, boğularak yaşamını yitirdi.
Hava Kaya ile kardeşi ve 2 yeğeninin cenazeleri, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyüne getirilen anne ve 2 kızıyla Hava Kaya'nın cenazeleri, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.
Cenazede en büyük acıyı, iki kardeşini, annesini ve teyzesini toprağa veren Seda Nur Karabulut yaşadı. Gözyaşlarına boğulan Seda Nur'un ağıtları yürek dağladı.
Olayda yaşamını yitiren Hava Kaya'nın, biri 6 aylık, biri de 2 yaşında olan 3 çocuğunun olduğu belirtildi.

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Barajda boğulan anne, iki kızı ve kardeşi, yan yana toprağa verildiBarajda boğulan anne, iki kızı ve kardeşi, yan yana toprağa verildiBarajda boğulan anne, iki kızı ve kardeşi, yan yana toprağa verildiBarajda boğulan anne, iki kızı ve kardeşi, yan yana toprağa verildi

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