Barajda çocuk cesedi bulundu

İSTANBUL (AA) - Anavutköy Sazlıbosna Barajı'nda 5 yaşlarında bir kız çocuğunun cesedi bulundu.

Sazlıbosna Barajı'na balık tutmaya gelen vatandaşlar, oltalarını suya atarak beklemeye başladı.

Oltasına bez takılan balıkçı, yaptığı incelemede bezin içerisinde ceset olduğunu görünce, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan ekipler, üzerinde herhangi bir kimlik belgesi bulunmayan cesedin 5 yaşlarındaki bir kız çocuğuna ait olduğunu belirledi.

İncelemelerin ardından çocuğun cesedi, Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.