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Barajdan çıkan cesedin kimliği belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 15:44 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti'nde suların çekilmesiyle kayalıklarda bulunan cesedin, kayıp olarak aranan Satılmış Maldan'a (25) ait olduğu belirlendi.

Barajdan çıkan cesedin kimliği belli oldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti'nde suların çekilmesiyle kayalıklarda bulunan cesedin, kayıp olarak aranan Satılmış Maldan'a (25) ait olduğu belirlendi. Yapılan otopside, vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet yarasına rastlanmayan Maldan'ın suya düşüp boğulduğu sanılıyor.
Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Gölet'inde dün suların çekilmesiyle kayalıklarda bulunan cesedin kimliği belirlendi. Ölen kişinin, evli olan Satılmış Maldan'a ait olduğu belirlendi. Maldan'ın cesedine, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morgunda otopsi yapıldı. Vücudunda herhangi bir delici ya da kesici alet yarasına rastlanmadığı öğrenildi. Psikolojik tedavi gördüğü belirlenen Maldan'ın, 14 gündür kayıp olduğu, baraj göletine düşüp boğulmuş olabileceğinin sanıldığı belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Barajdan çıkan cesedin kimliği belli olduBarajdan çıkan cesedin kimliği belli oldu

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