Barajdan fazla bırakılan su, taşkına yol açtı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinin Akköy Mahallesi'nde barajdan sulama için bırakılan suyun kanaldan taşmasıyla evler, araziler, seralar ve hayvan barınakları su altında kaldı. Kümeslerdeki tavukların telef olduğu, arazilerin suyla dolup taştığı baskında evlerdeki eşyalarda hasar oluştu.

Güney ilçesindeki Cindere Barajı'ndan Sarayköy ve Pamukkale ilçelerindeki ovalarda yer alan arazilerin sulanması için su bırakılmak üzere, bu sabah baraj kapakları açıldı. Barajdan bırakılan su, Pamukkale'nin Akköy Mahallesi'ndeki su kanalında taştı. Mahalledeki İnönü Caddesi'nin alt bölümünde kalan evler, büyükbaş ve küçükbaş hayvan barınakları suyla doldu. Evlerde ise su baskını oldu. Samanlıklar ile seralar da zarar gördü. Evleri ve bahçeleri suyla dolan vatandaşlar, kanaldan gelen suyu çuvallarla önlem alarak durdurmaya çalıştı. Kanaldan suyun taşmasını önlemek ve seviyesini düşürmek için vatandaşlar, Sarayköy ve Pamukkale ilçesi arasındaki kanalda, tarlaların sulama kapaklarını açmak zorunda kaldı.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Evleri ve arazileri su altında kalan vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Akköy'e ekiplerini göndererek, suyla dolan evleri, hayvan barınaklarını ve arazileri pompalarla boşaltmaya başladı. Vatandaşlar da başlarına gelen bu duruma tepki gösterdi. Evi sudan zarar gören İshak Selçuk, her yıl aynı şeyin olduğunu belirterek, "Kanala aşını su bırakıldığı için bizim evler ve araziler su altında kalıyor. Artık buna bir önlem alınsın" dedi.

Su baskını sırasında tavuklarının telef olduğunu söyleyen Nurşen Duhande de tepki gösterip, "Sabah kalktığımızda kanaldan suyun taştığını gördük. Hayvanlar, samanlar, gübreler hepsi su altında kaldı. Kurtarabildiklerimizi sudan çıkardık. Evlerimizin içine kadar girdi, eşyalar zarar gördü. Fazla su bıraktıkları için kanal taştı" dedi.

Akköy Mahallesi Muhtarı Evran Kuzu ise, suyun kanala fazla verilmesi sonucu su baskının yaşandığını belirterek, "Sabah saatlerinde kanal taşınca, yanındaki evler ve barınaklar su altında kaldı. Zarar büyük, seralarda da çok büyük zarar var. Bu bölge bunu sürekli yaşıyor, kronik hale geldi. Vatandaşlarımız çözülmesini istiyor" dedi.