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Barbados'ta başbakanlığa ilk kez bir kadın seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 21:55 | Son Güncelleme

Barbados'ta başbakanlığa ilk kez bir kadın seçildi

Atlas Okyanusu'ndaki ada ülkesi Barbados’ta ilk defa bir kadın siyasetçi başbakan oldu.

Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen genel seçimlerin sonuçlarına göre, Mia Mottley liderliğindeki Barbados İşçi Partisi (BLP) Meclisteki 30 sandalyenin tamamını kazandı.

Seçimleri kazanan Mottley, Barbados'un 1966'da İngiltere'den bağımsızlık kazanmasından bu yana ilk kadın Başbakanı olarak yemin edecek.

Demokrat İşçi Partisi’nin lideri eski Başbakan Freundel Stuart, yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarını tanıdığını ve partisinin yenilmesindeki bütün sorumluluğu üstlendiğini belirtti.

Barbaros’un 8'inci ve ilk kadın başbakanı seçilme başarısını gösteren Mottley'in hükümetinde kimlerin yer alacağını ilerleyen günlerde açıklaması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
genel seçim Barbados Mia Mottley

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