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Barcelona, Kral Kupası'nda çeyrek finalde

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 01:39 | Son Güncelleme 2 saat önce

- Kupanın son 16 turu rövanşında Celta Vigo'yu 5-0 yenen Barcelona bir üst tura çıktı

MADRİD (AA) - Barcelona, İspanya Kral Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Celta Vigo'yu 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Camp Nou Stadı'ndaki karşılaşmada Barcelona, Celta Vigo'yu konuk etti. Mücadelenin 13. ve 15. dakikalarında Jordi Alba'nın pasında topla buluşan Lionel Messi, attığı gollerle takımını kısa bir süre içinde 2-0 öne geçirdi.

Mücadelenin 28. dakikasında bu kez Messi'nin asistiyle Jordi Alba skoru 3-0 yaptı. İlk yarı, Luis Suarez'in 31. dakikada attığı golle Barcelona lehine 4-0 tamamlandı.

Maçın 87. dakikasında Ousmane Dembele'nin köşe vuruşunu gole çeviren Ivan Rakitic skoru 5-0 yaparak karşılaşmanın sonucunu da belirledi.

Deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kalan Barcelona, rövanşta elde ettiği galibiyetle adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

İspanya Kral Kupası'nda 46 gole ulaşan Messi, en çok gol kaydeden 10 oyuncu arasında girdi. Arjantinli yıldız, 59. dakikada yerini 20 yaşındaki Fransız forvet Dembele'ye bıraktı.

Celta Vigo'da oynayan milli forvet Emre Mor ise maç boyunca sahada kaldı.

(AA)

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