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Barcelona, Kral Kupası'nda yarı finalde

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 01:51 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Barcelona, deplasmandaki ilk maçta 1-0 yenildiği Espanyol'u rövanşta 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı

MADRİD (AA) - Barcelona, İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanş maçında Espanyol'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Camp Nou'daki Katalan derbisinde Barcelona, çeyrek final ilk maçında 1-0 yenildiği Espanyol'u konuk etti.

Mücadelenin 9. dakikasında Luis Suarez'in kafa vuruşuyla Barcelona 1-0 öne geçti. Arjantinli yıldız Lionel Messi, 25. dakikada bulduğu golle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı ev sahibi ekip 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda her iki taraf da gol bulamayınca karşılaşma Barcelona'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu skorla Barcelona, turnuvada tur atlayan taraf oldu. Espanyol ise Kral Kupası'na veda etti.

Barcelona'nın yanı sıra Leganes, Sevilla ve Valencia da yarı finale çıktı.

Öte yandan, ay başında İngiltere'nin Liverpool ekibinden transfer edilen Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho 68. dakikada oyuna girerek Barcelona formasıyla ilk kez süre aldı.

(AA)

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