Barcelona taraftarlarını taşıyan otobüs devrildi

Ekvador'da, Barcelona futbol takımı taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 12 kişi öldü.

BBC'nin haberine göre, takımın Deportivo Cuenca'ya karşı mücadele ettiği Cuenca şehrindeki deplasman maçından, Guayaquil şehrine dönmekte olan Barcelona taraftarlarını taşıyan otobüs yolda devrildi.

Kazada 12 taraftar hayatını kaybetti, 30 taraftar yaralandı.

Takım kaptanı Jose Cevallos, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, kaza haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirterek takımın stadyumunda kazada hayatını kaybedenlerin anılacağını söyledi.

Ülke genelindeki futbol takımlarının yanı sıra Ekvador Futbol Federasyonu da Barcelona takımına taziyelerini iletti.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Olay yerine giden yetkililer, otobüsün gerekli tüm izinlere sahip olduğunu ve şubat ayında iş güvenliği denetiminden geçtiğini kaydetti.

Görgü tanıkları, yerel bir kanala yaptıkları açıklamada, kazadan önce şoförün diğer bir aracı sollamaya çalıştığını ileri sürdü.

