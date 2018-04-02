Bardakçı Mahallesi’nde halı saha hizmete girdi

Bardakçı Mahallesinde halı saha açılışı Başkan Hasan Kalın’ın da katıldığı turnuva ile gerçekleştirildi.
Yoğun ilginin olduğu açılışta konuşan Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, “Bugün Bardakçı Mahallemizde güzel bir günü birlikte paylaşıyoruz. Bardakçı’mıza kazandırmış olduğumuz halı sahamızın hem açılışını hem de ilk maçımızı yapacağız. Bardakçımıza yeni bir saha kazandırmış olduk, hayırlı uğurlu olsun. Gençlerimiz, kardeşlerimiz bu sahalarda hem zihinlerini hem de vücutlarını geliştirsinler. Bardakçılı hemşerilerimize, memleketimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
Bardakçı Mahalle Muhtarı Gazi Taşçı ise Başkan Kalın’a mahallelerine yapılan yatırımlar ve hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Bardakçılılar Dernek Başkanı Hasan Hüseyin Altın’da Bardakçı Mahallesine yapılan halı sahadan dolayı teşekkür ederek, Başkan Kalın’ın çalışmalarından memnun olduklarını ve desteklerini esirgemediklerini ifade etti. Kurdele kesilmesinin ardından açılışı gerçekleştirilen halı sahada turnuva maçı gerçekleştirildi. Maçın başlangıç vuruşunu Başkan Hasan Kalın gerçekleştirirken sporcular ve vatandaşlara baklava ikramı edildi.
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