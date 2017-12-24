Bardakçı'dan Fahreddin Paşa'yla ilgili flaş yazı: Bakan Zaid’in dedesi hırsızlık yapıyormuş!

Son Güncelleme 1 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 13:41 |1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fahreddin Paşa’yı suçlayan BAE Bakanı’na “Senin ceddin neredeydi?” sorusunun cevabı, Osmanlı Arşivleri’nden çıktı. Bakan Bin Zaid’in 19. asırda yaşamış büyük dedesi Şeyh Zaid, İngiliz tahrikiyle Katar’a saldırıp cinayetler işlemiş, hırsızlık etmiş. İşte Habertürk yazarı Murat Bardakçı'nın kaleminden 'Fahreddin Paşa' dosyası...

Arşivdeki bu belgelerden anlaşıldığına göre, Körfez’de 19. asrın sonlarından Birinci Dünya Savaşı’na kadar olan dönemde yaşananlar şöyle: İngiltere, Osmanlı idaresi altında bulunan ama bölge halkı üzerinde etkisi olan aşiret şeyhlerinin de sözlerinin geçtiği Körfez’deki şeyhleri kendi tarafına çekmek için her türlü işi çeviriyor, şeyhlerin İstanbul’a başkaldırmaları maksadıyla siyasî destek veriyor, para ve hattâ silâh dağıtıyor. Türk idaresine sadık kalan ve İngilizler’den uzak durmaya çalışan tek şeyhlik ise, Katar! Bugün Birleşik Arap Emirlikleri’ni teşkil eden şeyhler ve en başta Abu Dabi’nin şeyhleri İngilizler ile sürekli temas halinde bulunuyorlar, İngiltere’den sağladıkları destek ve aldıkları silâhlâr ile Katar’a saldırıyor, halkı öldürüp mallarını çalıyor, saldırıya uğrayanlar Bahreyn’e sığınıyor; önceleri tarafsız kalmaya çalışan Şarjah da sonradan onlara katılıyor. Bütün bu başkaldırmaları, saldırıları hırsızlıkları yakından takip eden İstanbul o bölgelerdeki valilerine, kaymakamlarına ve diğer idarecilere emirler gönderiyor ve gerektiğinde asker yollayarak şeyhlerin başkaldırıları engellemeye uğraşıyor.