Bardan org ve para çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Adana'da bardan org ve 4 bin lira para çaldığı öne sürülen zanlı, güvenlik kamerasından eşkali belirlenerek yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki bir barın asma kilidi kırılarak 14 bin lira değerindeki org ve içinde 4 bin lira paranın bulunduğu kumbara çalındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Ekipler, görüntülerde barın bulunduğu iş hanından orgla ayrıldığı görülen kişinin Murat S. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlının, sorgusunda hakkındaki suçlamayı kabul ettiği ileri sürüldü.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

