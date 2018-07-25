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Barınak değil, ölüm kampı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 14:11 | Son Güncelleme

KARS Belediyesi'ne ait hayvan barınağındaki sokak köpeklerinin içler acısı durumu, hayvanseverlerin büyük tepkisine neden oldu.

Barınak değil, ölüm kampı

KARS, (DHA)- KARS Belediyesi'ne ait hayvan barınağındaki sokak köpeklerinin içler acısı durumu, hayvanseverlerin büyük tepkisine neden oldu. Cep telefonu ile barınağı kaydeden hayvanseverler, köpeklerin açlıktan birbirlerini öldürüp yemeye başladıklarını söyledi. Ölüm kampını andıran barınakta bir köpeğin başının koptuğu, zifte bulanan 3 yavru köpeğin ise hareketsiz yattığı görüldü.
Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin yanında yıllar önce yapılan belediyenin hayvan barınağı, kaderine tert edilmiş durumda. Veteriner hekim ve bazı çalışanlarının olmasına rağmen barınak pislik içinde. Barınaktaki bu durumu düzeltmek için yıllarca mücadele ettiklerini, ancak belediyenin ilgilenmemesi nedeniyle çaresizlik içinde kaldıklarını söyleyen Karslı hayvanseverler, bu durumu cep telefonları ile görüntüledi. Başı kopan köpekten ameliyat masasında ölen yavru köpeklere kadar, her şeyi kaydeden hayvanseverlerden Berivan Buğan, buranın hayvan barınağından çok ölüm kampını andırdığını belirtti.
HAYVANLAR AÇLIKTAN BİRBİRLERİNİ YEMEYE BAŞLADI
Hayvan barınağının ruhsatı olmadığını ve arsasının da hacizli olduğunu iddia eden Berivan Buğan, bu nedenle barınağa hiçbir yardım yapamadıklarını belirtti. 2017 yılından beri barınağı düzeltmek için çalıştıklarını kaydeden Buğan, "Kars Veteriner Fakültesi'ndeki öğretim üyelerinin yardımları ile burada bazı ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Ama burası o kadar kötü bir halde ki; hiçbir şey yapamıyoruz. Almanya'dan bir arkadaşımız buraya güvenlik kamerası getirdi ve dört bir tarafına taktı ama buradaki görevlilere bunu çalıştırmıyor. Çünkü pislikleri ortaya çıkacak. Burada bazı hayvanlar ölüyor ya da kayboluyor. Hayvanlar açlıktan birbirlerini yemeye başladı. Birçoğu hastalık taşıyor. Barınağın içinde oluşan gölcüklere çişlerini yapıyor ve bu suyu içiyordu. Bunu önlemek için buraya kum ve çakıl döktük. Yeri hacizliği olduğu için kalıcı bir şey yapamıyoruz. Bu hayvanları kurtarmamız gerek. Hayvanseverlerin yardımlarını ve desteğini bekliyoruz" diye konuştu.
BELEDİYE: HIRÇIN OLDUKLARI İÇİN BAKIMLARI ZOR
Hayvan barınağında yaşanan olaylarla ilgili olarak Kars Belediyesi Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada ise, "Yerin ruhsatının olmadığı ve hacizli olduğu iddiaları doğru değil. Burada 500'ün üzerinde sokak köpeği bulunuyor. Bunların birçoğu hırçın olduğu için bakımları çok zor. Belediye Başkanımız önceki gün gelip burada inceleme yaptı. İhalesi tamamlandı. Buraya modern bir klink kurulması için pazartesi günü çalışmaları başlatıyoruz. Barınaklar onarılacak ve yerler parke taşla döşenecek. İklim şartları nedeniyle burada bazı sıkıntılar yaşanıyordu. Katkı sunmak isteyen hayvanseverlerin de yardımını bekliyoruz" denildi.

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Barınak değil, ölüm kampıBarınak değil, ölüm kampıBarınak değil, ölüm kampıBarınak değil, ölüm kampı

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