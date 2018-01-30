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Barış Atay'ın Twitter hesabı geçici olarak askıya alındı

30.01.2018 00:48 | Son Güncelleme 6 saat önce

Tiyatrocu Barış Atay'ın Twitter hesabı, daha önce bazı illerde yasaklanan "Sadece Diktatör" isimli oyununun okunması sırasında askıya alındı. Hesap yaklaşık dört saat sonra tekrar kullanıma açıldı.

Barış Atay'ın Twitter hesabı geçici olarak askıya alındı

Tiyatro oyuncusu Barış Atay'ın Twitter hesabı Pazartesi akşamı saat 20.30 sularında askıya alındı. Hesaba, "Sadece Diktatör" oyununun Kadıköy Emek Tiyatrosu'nda Twitter'ın canlı yayın platformu Periscope üzerinden okunmasının onuncu dakikasında müdahale edildi.

Ardından Atay'la e-posta üzerinden iletişime geçen Twitter, hesabın "şikâyet" dolayısıyla askıya alındığını aktardı.

Olay sonrası DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Atay, daha önce paylaştığı fotoğraflar hakkında "telif hakları" ile ilgili şikâyet geldiği için hesabının askıya alındığına dair Twitter tarafından bilgilendirildiğini söyledi.

"ZAMANLAMA MANİDAR"

Twitter ile iletişime geçtiğini söyleyen tiyatro oyuncusu, durumu kendilerine açıkladığını ve şikâyette bulunduğunu aktarırken, hesabının Türkiye'nin birçok ilinde yasaklanan "Sadece Diktatör" oyununun sergilenmesi sırasında askıya alınmasını "zamanlaması manidar" sözleriyle değerlendirdi.

Atay, "Bunlar çok önemli değil, profil kapanır açılır; ama geldiğimiz noktayı göstermesi açısından muazzam bir örnek” dedi ve sözlerine "Bir oyun koyuyoruz, adı 'Sadece Diktatör' ve oyun oynanmaktayken keyfi olarak yasaklanıyor. O yasağı delmek için birçok tiyatro, birey, binlerce insan okuma gerçekleştiriyor ve bu yayını yapamayalım diye Twitter profilimiz de yasaklanıyor" şeklinde devam etti.

Tiyatrocu ayrıca "Gerçekten oyunun ismi ve oyunun içeriği bu kadar güzel örneklenemezdi. İktidar sayesinde oyunun ne anlatmak istediğini yüz binlerce insana anlattık" ifadesini kullandı.

TEKRAR AÇILDI

Atay'ın askıya alınan hesabı yaklaşık dört saat tekrar kullanıma açıldı. Oyuncu, Twitter'ın kendisine yeni bir bilgilendirme yapmadığını söyledi.

YASAKLI ŞEHİRLER VE TİYATROLAR

Atay'ın son üç yıldır sergilediği oyunu son dönemlerde çeşitli tiyatrolarda yasaklanmıştı. Atay; Artvin, İstanbul Kadıköy, Bartın ve Kocaeli'nde yasaklanan oyunun son dönemlerde resmi başvuru yapılan tüm mekânlarda yasak kararı ile karşılaştığını da sözlerine ekledi.

Oyuncunun ayrıca Ankara ve İzmir genelinde söyleşilere ve sinevizyon gösterilerine katılması, sinema ve tiyatro etkinliklerine dahil olması valilik kararıyla süresiz olarak yasaklandı.

Atay geçen hafta DW Türkçe'ye verdiği söyleşide de oyununun valilik kararıyla yasaklanmasının hukuk dışı olduğuna dikkat çekmiş ve bu yasakların bir domino etkisiyle yurt çapında yayıldığını söylemişti.

DW/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yobaz veya diktatör deyince üstüne alınan bir güruh var. oyun kanunlara aykırı olsa zaten oynatamazlardı,eğer değilse neden yasaklamaya çalışıyorsunuz. açık konuşalım; sizde biliyorsunuz değil mi? oyunu yasaklayanlar damgayı vurmuş ama anlayana
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