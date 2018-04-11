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Barış Mahallesi mezarlığına yeni içme suyu hattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 16:30 | Son Güncelleme

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Barış Mahalle Mezarlığı’na 300 metrelik içme suyu şebekesi döşeyerek mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlara kesintisiz su temin etti.MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki altyapı çalışmalarıyla vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturmaya devam ediyor.

Barış Mahallesi mezarlığına yeni içme suyu hattı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Barış Mahalle Mezarlığı’na 300 metrelik içme suyu şebekesi döşeyerek mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlara kesintisiz su temin etti.
MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki altyapı çalışmalarıyla vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturmaya devam ediyor. MASKİ, Salihli ilçesine bağlı Barış Mahalle Mezarlığı’na içme suyu şebekesi kazandırdı. MASKİ ekipleri, mahalle muhtarının talebi doğrultusunda eski ve yıpranmış olan şebeke hattını yenileyerek mezarlıkta bulunan 8 adet çeşmeden vatandaşlara kesintisiz su kullanma imkanını sağladı. Mahalle sakinleri, 300 metrelik yeni içme suyu hattı sayesinde mezarlık ziyaretlerinde taşıma su kullanmaktan kurtuldu.
Yapılan çalışmalardan dolayı mutluluğunu ifade eden Barış Mahalle Muhtarı Mehmet Karaman, “Mahalle mezarlığımızda bulunan ve vatandaşımızın en zor zamanlarında ihtiyaç duyulan çeşmelerimizde sularımız sürekli kesiliyor ve düzensiz akıyordu. İçme suyu şebeke hattımızın boruları eski ve epey yıpranmıştı. Çünkü uzun zamandır hiç bakım yapılamamıştı. İyice özelliğini yitiren hattın yenilenmesi için MASKİ’ye bir dilekçe ile başvurdum. Sağolsunlar hemen ilgilendiler. Hat yenileme çalışmalarını anında başlatarak mahallemizi sevindirdiler" dedi.

Barış Mahallesi mezarlığına yeni içme suyu hattı

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