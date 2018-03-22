Barış Manço Bulvarı servili yol haline geliyor

“Hedef daha yeşil bir Kepez” Öğrencilerle 120 adet servi fidanını toprakla buluşturan ve can suyunu veren Başkan Tütüncü, “Kepez’in, yeşil zenginliğini artırmak için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Dünya Ormancılık Günü vesilesiyle özel bir etkinlik gerçekleştirdik. Barış Manço Bulvarı’nın sağ ve sol kısımlarını güzel bir servili yol haline getiriyoruz. Bugün de 120 tane servi fidanını toprakla buluşturduk. Bu 120 servi, inşallah 5-10 yıl sonra Barış Manço Bulvarı’nın havasını değiştirecek ve bulvar adeta servili bir yol haline gelecek. Geçtiğimiz günlerde bulvarda fidan dikim çalışmaları yapmıştık. Çeşitli vesilelerle ilçemizde ağaç dikimi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedef daha yeşil bir Kepez” dedi.

“Fidanlar çocuklarla büyüyecekler”

Tütüncü, fidanların çocuklarla büyüyeceğine işaret ederek, “Bugün ağaçları öğrencilerimizle diktik. Önemli olan öğrencilerimize bir doğa sevgisinin, yeşil sevgisinin kazandırılmasıdır. Bunu da önemli bir belediyecilik hizmeti ya da çevrecilik faaliyeti olarak görüyoruz. Küçücük gönüllerin içerisinde yeşil ve ağaç sevgisinin olması bizleri gelecek adına umutlandırıyor. Çocuklarımıza her şeyden evvel yeşil sevgisini kazandırmayı da birer vatandaşlık vazifesi olarak görmeliyiz. Fidan dikimi ile Kepez’in yeşillendirilmesi, çok anlamlı bir isme sahip olan bulvarın servi ağaçlı bir yol haline gelecek olması ve çocuklarımızın gönlüne doğa sevgisinin yerleştirilmesi adına önemli bir işi gerçekleştirdik. Bu ağaçlar çocuklarımızla birlikte büyüyecek. Burada Konyaaltı ilçemizden iki tane okulumuzun öğrencileri var. Bu öğrencilerimizin hatıralarına önemli bir kayıt düşmüş olduk. Yıllar sonra bu öğrencilerimiz büyüyecekler ve bu yoldan geçerken bu ağaçları biz dikmiştik, diyecekler. Ağaçlar çocuklar birlikte büyüyecekler. Bu da çocukların şehre ait olma duygularını, hislerini güçlendirecek.”

Çocuklar, açıklamasının ardından Başkan Hakan Tütüncü’ye fidan dikme sertifikasını takdim ettiler. Öğrenciler de ağaç dikme sertifikalarını Tütüncü’nün elinden aldılar.

Kepez Belediyesi, daha önce de Kütükçü’den Masa Dağı bölgesine ulaşımı sağlayan Barış Manço Bulvarı’na 300 adet servi fidanı dikmişti.