HABER

Barış Manço Bulvarı servili yol haline geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 12:28 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi, Barış Manço Bulvarı’nı servili bir yol haline getiriyor.

Barış Manço Bulvarı servili yol haline geliyor

Kepez Belediyesi, Barış Manço Bulvarı’nı servili bir yol haline getiriyor. Başkan Hakan Tütüncü, bulvarda çocuklarla birlikte 120 adet servi fidanını toprakla buluşturdu.
Kepez Belediyesi, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi (TODBA) ile Barış Manço Bulvarı’nda fidan dikimi gerçekleştirdi. Törene Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır, TODBA Başkanı Tuncay Neyişçi ile Dr. Cahit Ünver ve Abdullah Nevin Bileydi ortaokullarından 107 öğrenci katıldı.

“Hedef daha yeşil bir Kepez”
Öğrencilerle 120 adet servi fidanını toprakla buluşturan ve can suyunu veren Başkan Tütüncü, “Kepez’in, yeşil zenginliğini artırmak için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Dünya Ormancılık Günü vesilesiyle özel bir etkinlik gerçekleştirdik. Barış Manço Bulvarı’nın sağ ve sol kısımlarını güzel bir servili yol haline getiriyoruz. Bugün de 120 tane servi fidanını toprakla buluşturduk. Bu 120 servi, inşallah 5-10 yıl sonra Barış Manço Bulvarı’nın havasını değiştirecek ve bulvar adeta servili bir yol haline gelecek. Geçtiğimiz günlerde bulvarda fidan dikim çalışmaları yapmıştık. Çeşitli vesilelerle ilçemizde ağaç dikimi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedef daha yeşil bir Kepez” dedi.

“Fidanlar çocuklarla büyüyecekler”
Tütüncü, fidanların çocuklarla büyüyeceğine işaret ederek, “Bugün ağaçları öğrencilerimizle diktik. Önemli olan öğrencilerimize bir doğa sevgisinin, yeşil sevgisinin kazandırılmasıdır. Bunu da önemli bir belediyecilik hizmeti ya da çevrecilik faaliyeti olarak görüyoruz. Küçücük gönüllerin içerisinde yeşil ve ağaç sevgisinin olması bizleri gelecek adına umutlandırıyor. Çocuklarımıza her şeyden evvel yeşil sevgisini kazandırmayı da birer vatandaşlık vazifesi olarak görmeliyiz. Fidan dikimi ile Kepez’in yeşillendirilmesi, çok anlamlı bir isme sahip olan bulvarın servi ağaçlı bir yol haline gelecek olması ve çocuklarımızın gönlüne doğa sevgisinin yerleştirilmesi adına önemli bir işi gerçekleştirdik. Bu ağaçlar çocuklarımızla birlikte büyüyecek. Burada Konyaaltı ilçemizden iki tane okulumuzun öğrencileri var. Bu öğrencilerimizin hatıralarına önemli bir kayıt düşmüş olduk. Yıllar sonra bu öğrencilerimiz büyüyecekler ve bu yoldan geçerken bu ağaçları biz dikmiştik, diyecekler. Ağaçlar çocuklar birlikte büyüyecekler. Bu da çocukların şehre ait olma duygularını, hislerini güçlendirecek.”
Çocuklar, açıklamasının ardından Başkan Hakan Tütüncü’ye fidan dikme sertifikasını takdim ettiler. Öğrenciler de ağaç dikme sertifikalarını Tütüncü’nün elinden aldılar.
Kepez Belediyesi, daha önce de Kütükçü’den Masa Dağı bölgesine ulaşımı sağlayan Barış Manço Bulvarı’na 300 adet servi fidanı dikmişti.

Barış Manço Bulvarı servili yol haline geliyor

Barış Manço Bulvarı servili yol haline geliyor

Barış Manço Bulvarı servili yol haline geliyor

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü! KAP açıklaması geldi

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü! KAP açıklaması geldi

Abdullah Öcalan ile ilgili ilginç iddia! Mühendisle görüşmüş

Abdullah Öcalan ile ilgili ilginç iddia! Mühendisle görüşmüş

Çavuşoğlu'ndan Münbiç yanıtı: Anlaşmaya vardık demedik, anlayışa vardık

Çavuşoğlu'ndan Münbiç yanıtı: Anlaşmaya vardık demedik, anlayışa vardık

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arabasını gören şok yaşadı!

Arabasını gören şok yaşadı!

Bakan açıkladı! 1800 asker görevden uzaklaştırıldı

Bakan açıkladı! 1800 asker görevden uzaklaştırıldı

TSK paylaştı! İşte terör örgütünün muhabere merkezi

TSK paylaştı! İşte terör örgütünün muhabere merkezi

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın şehidi de dolandırmış,

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın şehidi de dolandırmış,

İstanbul'da feci kaza! Yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Yaralılar var

Ordu Devlet Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor

Ordu Devlet Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.