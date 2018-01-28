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Barış Manço'yu anma gecesi düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 00:27 | Son Güncelleme 5 saat önce

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ünlü şarkıcı Barış Manço ölümünün 19'uncu yıl dönümünde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Ortakent Yahşi Mahallesi'nde bulunan bir restoranda düzenlenen etkinlikle, 19 yıl önce vefat eden sevilen sanatçı Barış Manço sevenleri tarafından anıldı. Etkinlikte Manço'nun kuzeni Ömer Yüzbaşıgil, kuzeninin sevilen şarkılarını seslendirdi. Manço'yu anmak için düzenlenen geceye katılanlar da unutulmaz şarkılar eşliğinde güzel bir gece geçirdi. Yüzbaşıgil, sahneye Barış Manço'nun unutulmaz şarkısı 'Kol Düğmeleri' ile çıktı. Daha sonra 'Can Bedenden Çıkmayınca' gibi sevilen şarkıları seslendiren Yüzbaşıgil, "Öldüğünden bu yana her yıl İstanbul'da anma geceleri yapıyorduk. Bu yıl da Bodrum'da böyle bir gece yapalım dedik. Barış Manço'yu 7'den 70'e herkes çok severdi. O bizim gönlümüzde, ölmedi. 19 yıl oldu fakat 5 yaşındaki çocuklar bile şarkılarını biliyorlar. Kendisi tarihe geçmiş bir insan" dedi.

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