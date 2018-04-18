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"Barış Yolu" adlı resim sergisi ziyarete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 22:38 | Son Güncelleme

"Barış Yolu" adlı resim sergisi ziyarete açıldı

İSTANBUL (AA) - "Barış Yolu" adlı karma resim sergisi, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu Sismanoglio Megaro Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Açılışın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan sanatçı Prof. Dr. Ahmet Özol, sergide 6 Türk sanatçının eserlerinin yer aldığını belirterek, "Bana iletildiğinde memnuniyetle kabul ettim. Çünkü dostluk ve sevgi temasının işlendiği bir sergi olduğu için bir sanatçı olarak bunu kabul etmemek mümkün değildi. Böyle bir sergide yer almaktan dolayı mutluyuz." dedi.

Özol, 9 eserinin yer aldığı sergide diğer sanatçıların da 9-12 tablosu olduğunu söyleyerek, "Bu serginin ismiyle sahiplendiğimiz bu dostluk ve sevgi akışı sanatın evrensel karakteriyle oluşmaktadır. İki ülkenin halkları arasında zaten var olan bu dostluk zincirine böylece bir halka daha ekliyoruz. Bu tablolarla ve sevgiyle gönderdiğimiz manevi güvercinler mutlaka Yunanistan'a ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Özol'un yanı sıra Vural Yıldırım, Verjin Şapçı, Umur Türker, Feryal Taneri ve Reha Yalnızcık'ın yaklaşık 50 eserinin görülebileceği sergi, pazartesiden cumaya 15.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Sergi, 7 Mayıs'ta sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
resim sergi Sismanoglio Megaro

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