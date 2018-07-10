"Barış Yürüyüşü" Potoçari'de sona erdi

POTOÇARİ (AA) - Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 11 Temmuz 1995'te başlayan soykırımda hayatta kalmak isteyen Boşnak sivillerin Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı orman yolunda düzenlenen "Barış Yürüyüşü", katılımcıların Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşmasıyla sona erdi.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımından kurtulmak isteyenlerin kullandığı ve halk arasında "ölüm yolu" olarak da anılan güzergahta düzenlenen üç günlük yürüyüşe farklı ülkelerden 6 binin üzerinden insan katıldı.

Yürüyüşe İstanbul'dan katılan Kemal Özden, uzun süredir katılmayı planladığı Barış Yürüyüşü'nün yağmurlu havadan dolayı zorlu geçtiğini belirterek, "Bundan 23 yıl önce yaşanan soykırımın acısı hala yürüdüğümüz yollarda hissedilebiliyordu. Kardeşlerimize yalnız olmadıklarını göstermek için bu insani yürüyüşe katıldık." dedi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama ve kurtarma ekibinden Yavuz Bayram da yürüyüşün "duygu yüklü ve hüzünlü" geçtiğini söyleyerek, yaklaşık 100 kişilik bir grup olarak yürüyüşe katıldıklarını aktardı.